Toscana Atletica Empoli, ripartono le gare a Campi Bisenzio

Tornano a gareggiare gli atleti e le atlete della categoria Ragazzi della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti.

Nella prima fase della Coppa Toscana a Campi Bisenzio, sono stati tanti i buoni risultati raggiunti: si parte con il vortex maschile, dove Claudio Leporatti ha ottenuto il terzo posto con 47.80 e Leonardo Montecchi quarto con 40.40. Il vortex, insieme al salto in lungo e ai 100m faceva parte del triathlon, in cui Montecchi ha ottenuto un buon sesto posto complessivo, con 1337 punti conquistati. Passiamo invece alle Ragazze, con il quarto posto di Anna Rofi nel lungo con 1.31. Bene anche Lapo Raul Moretti, sesto nel salto in lungo maschile, con 4.13.

Nel fine settimana del 23-24 Marzo, si è disputato anche il gran prix di Sesto Fiorentino per gli esordienti e i pulcini. Massiccia la partecipazione dei giovani atleti della Toscana Atletica Empoli, con tanto divertimento e anche qualche bel risultato. Da segnalare, le prove di Viola Simoncini, sesta nel biathlon (lancio palla maniglia e 200m) tra le esordienti A, il primo posto di Simone Bentivoglio nel biathlon (salto in lungo e 150 metri), con un ottimo 3.56 nel lungo e terzo Samuele Colletti, tra gli Esordienti B. Buon quarto posto tra le esordienti C per Mariastella Benassi, ad un passo dal podio.

Due piccoli atleti hanno partecipato anche nella categoria Pulcini: Tommaso Sgrilli e Gabriele Principe. Quest'ultimo ha ottenuto un buon sesto posto.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

