Castelfiorentino rilancia l'ex Montecatini: si fa avanti una cordata, investimento da 10 milioni

Là dove c'era l'ex Montecatini ci sarà una città. Castelfiorentino continua a rinnovarsi, e stavolta lo fa dando nuova vita a un edificio che da 37 anni era un grande punto interrogativo. Il colosso che sovrasta la parte bassa del paese cambierà pelle. Una cordata di imprenditori guidata da Ati Soc. Coop. ha manifestato interesse per l'area ed è disposta a realizzare un intervento di recupero.

Cosa diventerà l'ex Montecatini? Ancora non è dato saperlo, ma qualche indicazione importante è arrivata oggi, venerdì 29 maggio, nella presentazione della squadra di professionalità che si occuperà del futuro dell'immobile. Sul piatto una cifra che si aggira intorno a dieci milioni di euro: gli imprenditori coinvolti e chiederanno il via libera del Comune alle procedure per l’avvio di un nuovo bando, sulle quali la Giunta Comunale si può pronunciare in tempi rapidi, indicativamente la prossima settimana.

La zona - 36mila metri quadrati e 80mila metri cubi tra via da Vinci, piazza Berlinguer e via XXIV Maggio - accoglierà "spazi restituiti alla collettività, nel massimo rispetto dei luoghi daremo più aria al paese", come hanno riferito Alessandro Lupi di Ati e Corrado Guidi e Massimiliano Caponi, membri della squadra.

Inoltre "progetteremo uno o due spazi all'aperto per la cittadinanza, ma le destinazioni d'uso sono diverse: tradizionale, commerciale, artigianale e altro. Siamo comunque aperti a raccogliere interessi dei castellani". Prevista, dunque, una ricaduta positiva in campo occupazionale.

Il problema principale non riguarda più la bonifica, ma il Paraboloide. Per quanto concerne la bonifica, la Regione Toscana ha dato la sua disponibilità per coprire i costi, come affermato dal consigliere regionale Enrico Sostegni in un videomessaggio. Inoltre riguarderà solo il terreno, data la completa assenza di eternit. Il Paraboloide invece è un'opera attribuita a Pier Luigi Nervi ed è vincolata dalla Sovrintendenza. Non si può demolire, ma in programma c'è un restauro e l'inserimento di alcune novità al suo interno.

Quali sono i tempi? Come detto la prossima settimana la Giunta si pronuncerà. Poi sarà tempo di bando e tempi tecnici: per il bando si prevede una 'chiusura' a fine 2019-inizio 2020, poi sei o sette mesi per il resto. La speranza del sindaco Alessio Falorni e della squadra costruita da Ati è di iniziare i lavori edili nella seconda metà del 2020.

L'ex Montecatini, in passato fabbrica di concimi chimici, venne acquistata dal Comune nel 1982. Proprio il sindaco Falorni, assieme al consigliere comunale Claudio Carlucci, da tempo si batte per l'ex Montecatini. Dopo due tentativi andati a vuoto in passato, il primo cittadino è parso più ottimista: "C'è positività, questa è la sensazione. Finalmente una proposta che ha i crismi della concretezza. Sono orgoglioso che ci siano aziende importanti del nostro territorio. Ringrazio le imprese interessate, e la Giunta Regionale, e in generale chiunque si sia speso per giungere a questo risultato".

