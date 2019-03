Elezioni 2019, avviso per la nomina degli scrutatori a Fucecchio

In vista delle prossime elezioni amministrative ed europee di domenica 26 maggio, la Commissione Elettorale Comunale ha definito i criteri per l'individuazione degli scrutatori tra quelli iscritti all'apposito Albo.

Sarà data priorità agli elettori del Comune di Fucecchio già iscritti all’Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale che manifestino la propria disponibilità utilizzando l'apposito modulo presente in fondo a questa pagina e disponibile anche presso l'ufficio elettorale comunale. La dichiarazione di disponibilità, corredata da copia di un documento d'identità, deve essere presentata entro le ore 13 del 26 aprile direttamente all'Ufficio Protocollo (personalmente o a mezzo terze persone) oppure all’indirizzo di Pec comune.fucecchio@postacert.toscana.it o a mezzo di raccomandata a/r a Comune di Fucecchio - Via La Marmora n. 34.

Si ricorda che non possono assumere le funzioni di scrutatore i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (incompatibilità art. 23 DPR 570/1960).

La riunione della Commissione Elettorale per la nomina degli scrutatori e per la formazione della prescritta graduatoria dei componenti supplenti, si terrà in seduta pubblica tra il 1° e il 6 maggio e sarà preannunciata due giorni prima con un manifesto pubblicato all'albo pretorio online del Comune. Nei giorni immediatamente successivi le nomine verranno notificate ai diretti interessati presso il loro il loro indirizzo di residenza.

Gli scrutatori dovranno assicurare la disponibilità ad essere presenti ai seggi nelle seguenti giornate:

elezioni europee ed elezioni comunali primo turno

sabato 25 maggio dalle 16 fino al termine delle operazioni preparatorie;

domenica 26 maggio prima delle 7 e fino al termine dello scrutinio delle elezioni europee che avverrà dalle ore 23 di domenica in poi;

lunedì 27 maggio dalle 14 fino al termine delle operazioni di scrutinio delle elezioni comunali.

eventuale turno di ballottaggio per le elezioni comunali

sabato 8 giugno dalle 16 fino al termine delle operazioni preparatorie;

domenica 9 giugno prima delle 7 e fino al termine dello scrutinio delle elezioni comunali che avverrà dalle ore 23 di domenica in poi.

Salvo modifiche o aggiornamenti normativi, il compenso forfetario previsto dalla legge nazionale per gli scrutatori sarà di 121 euro per le elezioni europee e comunali primo turno e 120 per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni comunali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio