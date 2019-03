Eventi a Empoli, l'impegno della Misericordia domenica 31 marzo

Domenica di servizio per i nostri volontari. Saremo infatti impegnati sia al mattino che al pomeriggio in inziative che renderanno speciale la giornata per gli empolesi. Si inizia, al mattino, con la quarta edizione de ‘Le Vie in Rosa’, la corsa benefica che colorerà le strade e le piazza di Empoli in favore del "Centro Donna" dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. La partenza è in programma alle 9.30 in piazza della Vittoria ed il ricavato sarà devoluto alla struttura innovativa che si occupa di attività sanitarie rivolte alle donne per la prevenzione, la diagnosi e la terapia del tumore al seno. Si prevedono non meno di 500 persone e noi garantiremo il servizio di pronto soccorso.