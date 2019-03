'Leonardo & Vitruvio' la mostra presso l'Hub 1000 Museum di Empoli

La mostra "Leonardo&Vitruvio-Il Modulo e la Ragione, proposta di alto profilo concettuale e di grande rigore scientifico, viene inaugurata alla presenza delle autorità giovedì 28 marzo 2019 , alle ore 18 , presso l'Hub 1000 Museum, a Empoli.

La mostra è promossa dalla Fondazione Leonardo 500, con il patrocinio del Forum Unesco Università e Patrimonio e il sostegno di numerosi e prestigiosi partners.

"Questa originale mostra - commenta il Presidente di Fondazione Leonardo 500, Gianpaolo Lastrucci- rientra in quei progetti culturali che la Fondazione vuole sostenere, dando supporto alle iniziative e con la finalità più ampia di creare sviluppo per le imprese e per i giovani, ascoltando le esigenze del territorio".

La mostra affronta il multiforme rapporto fra Leonardo (1452-1519) e il testo di Vitruvio (I secolo a.C.), il celebre trattato latino di architettura che costituì le fondamenta teoriche della nuova maniera del costruire nel Rinascimento. La mostra spiega perché quei concetti siano così importanti da essere ripresi nell'architettura di ogni tempo e nel design odierno.

"La mostra – commenta il consulente scientifico, Prof. Massimo Ricci- è basata su concetti di architettura che richiamano alle dimensioni base usate da Vitruvio e ai dogmi della sua architettura ripresi da Leonardo chiarendo come il Genio si sia misurato nel corso della sua vita artistica con l'autorità di Vitruvio".

"Leonardo & Vitruvio-Il Modulo e la Ragione" che rientra tra gli eventi e le manifestazioni organizzati per partecipare alle Celebrazioni Leonardiane, sarà visitabile fino al 30 ottobre 2019, (il primo mese ad ingresso gratuito), rivolgendosi a un vasto pubblico, ma in particolare agli studenti delle scuole e dell'Università e al mondo degli architetti e degli studi tecnici.

Nella continuità di una tradizione che la vede sempre in prima fila nel sostenere e promuovere i più significativi eventi sul territorio, Intesa Sanpaolo ha scelto di essere partner di questa importante Mostra con cui viene celebrato, insieme al genio di Leonardo, l'intero tessuto sociale, produttivo ed economico delle sue terre natie.

"Un'opportunità, questa mostra, che la nostra Banca – afferma Luca Severini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -ha voluto condividere con altre importanti istituzioni del territorio in modo da sviluppare un sostegno attivo e sinergico nella promozione di enti e manifestazioni di grande significato scientifico, formativo e culturale della società. Per Intesa Sanpaolo -conclude Severini- la partecipazione a queste iniziative locali, ancorché rivolte ad una platea nazionale e internazionale, conferma la strategia di valorizzazione del territorio in cui opera, obiettivo centrale di tutta la nostra attività"

"Nel corso della propria storia Banca Cambiano 1884 Spa è sempre stata attenta, presente, partecipe e sostenitrice della cultura. Dove cultura è bellezza, spettacolo, arte, e sport: tutto quanto è connesso con il senso di comunità e di bene comune. Perché la cultura è aggregante, un bene da tutelare per una Banca che da sempre è un punto di riferimento per la comunità. Già nel 2004, in tempi "non sospetti", lontani dalle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della sua morte, la Banca aveva celebrato Leonardo da Vinci realizzando con il Museo Galileo Galilei di Firenze un modello anticipatore dell'automobile, interpretando un disegno registrato da Leonardo nel f.812r del Codice Atlantico, assegnabile al 1478. Attualmente l'Automobile" è in prestito alla "Fondazione Leonardo 500", presso "l'Hub 1000 Museum" a Empoli, e introduce, corredata di video esplicativo, la mostra "Leonardo&Vitruvio-Il Modulo e la Ragione" afferma Paolo Regini, presidente Banca Cambiano 1884 Spa.

La mostra è:

Promossa da Fondazione Leonardo 500;

Realizzata da Galileo Comunicazione;

Partner istituzionali : Comune di Empoli, Comune di Vinci, Museo Leonardiano di Vinci;

Patrocinio : Forum Unesco e dell'Universitat Politecnica di Valencia;

Partner tecnici : Opificio delle Pietre Dure e Hub 1000 Museum;

Partner istituzionali Fondazione Leonardo : Banca Cambiano 1884 Spa e Fondazione CR Firenze;

Sponsor : Intesa Sanpaolo e Gruppo Sigel.

