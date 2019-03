Musica, Coma_Cose in concerto al TuscanyHall

Il nuovo album "HYPE AURA" è ancora fresco di stampa e Coma_Cose è già in tour per farcelo ascoltare: lunedì primo aprile saranno al TuscanyHall di Firenze.

I biglietti – posto unico 22 euro – sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Coma_Cose è il pregiatissimo duo nato dall'incontro tra Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano). Radici che affondano nel rap e nel cantautorato accostate a un immaginario urbano contemporaneo. Una profondità di scrittura basata su giochi semantici e chiaroscuri letterari unita ad un sound dalla personalità decisa rendono immediatamente riconoscibile la loro impronta unica.

Coordinate artistiche che ritroviamo in “Hype Aura": nove tracce prodotte dai Mamakass e anticipate dal singolo "Via Gola". Il duo suonerà dal vivo i nuovi brani così come i singoli che fin da subito hanno attirato sul progetto l’attenzione di pubblico e critica.

Sarà uno spettacolo a 360 gradi, che accenderà il pubblico per oltre un'ora di musica live. Il nuovo tour sarà un susseguirsi di novità e sorprese, già a partire dalla formazione sul palco, che i Coma_Cose calcheranno insieme a Riccardo Fanara, batterista, e Simone Sproccati, polistrumentista a cui saranno affidate chitarra e tastiera. Tradurre il suono del disco in un live show che diventi nuova esperienza d'ascolto: ecco l'obiettivo di Coma_Cose.

Nella scaletta tutti i brani della discografia, dal primo singolo “Cannibalismo” fino all'EP “Inverno Ticinese”, da “Post Concerto” a “Nudo Integrale” per poi passare in rassegna tutta la tracklist di HYPE AURA. Fausto Lama e California porteranno sui migliori palchi italiani la loro ricetta unica a base di elettronica, Hip-Hop e cantautorato per far ballare e cantare il pubblico, dove l'energia del groove sarà l'elemento chiave per farsi trasportare nel mood crepuscolare di Coma_Cose.

Il nuovo spettacolo sarà arricchito da visual e light show, creati appositamente per ricreare dal vivo le atmosfere del mondo Coma_Cose. HYPE AURA TOUR è realizzato da Asian Fake e Vertigo in media partnership con Radio Deejay.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze