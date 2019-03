Rifiuti, Mugnaini: "Tariffa puntuale, sostegno al porta a porta, sconti alle aziende e premi ai Comuni virtuosi"

In questa regione la mancanza di impianti di gestione dei rifiuti scarica i costi anche sui Comuni virtuosi in termini di raccolta differenziata: è quello che è successo a Montespertoli anche in questi giorni, con il Comune costretto a mettere mano (seppur lievemente) alle tariffe TARI per colpa dei costi di smaltimento che aumentano per mancanza di impianti.

Questo sistema dev'essere cambiato, anche perché i cittadini di Montespertoli non si meritano di subire l'assenza di coraggio che altri Comuni hanno dimostrato.

È anche per questo che la creazione di un impianto di gestione anaerobica dell'organico - prevista per i prossimi anni da ALIA a Montespertoli - è utile in termini di risorse che tornano sul territorio: il benefit infatti aumenterà e sarà a beneficio di tutti i cittadini.

Molte idee - alcune portate all'attenzione del Consiglio Comunale di ieri - possono essere messe in campo, a cominciare dalla creazione di un fondo specifico per dare dei contributi alle imprese rimborsando una quota parte della TARI che pagheranno nel 2019. Sarebbe una misura innovativa e sperimentale per aiutare le aziende del territorio e per portare più equità in questo sistema distorto.

Nella nostra idea la tariffa dev'essere puntuale e riconoscere gli sforzi di quei Comuni che fanno la raccolta differenziata e che devono essere premiati perché fanno risparmiare soldi all'Ambito Toscana centro: Montespertoli ha fatto una scelta coraggiosa anni fa per aderire al "Porta a Porta", scelta che rivendichiamo e che ha cambiato completamente la prospettiva del nostro comune sui rifiuti, mettendo al centro il valore dell'ambiente e la sostenibilità.

Su questi punti dovremo continuare con forza, con scelte coraggiose che premino comportamenti virtuosi e aiutino il nostro tessuto produttivo.

Fonte: VIVO MONTESPERTOLI

