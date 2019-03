Tari Montespertoli, l'aumento sarà ridotto dal Comune grazie a Casa Sartori

Nel corso dell'ultima assise, l'Amministrazione comunale di Montespertoli ha approvato il nuovo piano finanziario per la gestione dei rifiuti e le tariffe TARI per l'anno 2019. Per quanto riguarda quest'ultima, nel nuovo anno ci sarà un lieve aumento, che tuttavia risulterà inferiore all'aumento medio del 6% che interessa quasi tutti i comuni della nostra area.

L'incremento della TARI è causato principalmente dalle difficoltà impiantistiche che riguardano l'intero territorio regionale e in particolare il nostro Ato: in sostanza, i rifiuti prodotti in Toscana devono in gran parte essere smaltiti fuori regione, con conseguenti e inevitabili aumenti dei costi.

Tuttavia, l'Amministrazione comunale di Montespertoli è riuscita a calmierare la crescita della tariffa, mantenendo l'aumento, in particolare per le famiglie, sui livelli dell'inflazione (dati Istat), attraverso una revisione dei servizi accessori e soprattutto grazie alla reinternalizzazione della gestione della TARI, voluta dall'amministrazione dall'inizio di quest'anno.

“Grazie alla gestione diretta della TARI da parte del Comune si semplificano la riscossione, i controlli e il servizio per i cittadini - spiega il sindaco Giulio Mangani - Inoltre, con l'incrocio delle nostre banche dati, abbiamo un maggiore controllo dell'evasione tributaria che dunque verrà contenuta, dando la possibilità al Comune di abbattere la tariffa nei prossimi anni e di garantire equità fiscale. Su questo versante stiamo lavorando molto, facendo controlli approfonditi sui contribuenti. Già da quanto abbiamo verificato sinora possiamo dire che i margini per ridurre la tariffa ci sono. L'obiettivo è sempre quello di fare in modo che paghino tutti, per poter pagare meno”.

Un'altra garanzia sulla futura riduzione della tariffa è il prossimo aggiornamento tecnologico dell'impianto di compostaggio di Casa Sartori: “Ricordiamo - prosegue il sindaco - che a Montespertoli permane sempre uno sconto del 30% sulla tariffa rispetto agli altri Comuni, questo grazie ai benefit prodotti dall'impianto di compostaggio che vengono scalati direttamente sulla TARI a vantaggio dei cittadini. L'introduzione della lavorazione anaerobica a monte di quella tradizionale, quando sarà a regime, farà di Montespertoli il primo polo toscano nella gestione dell'organico. Questo consentirà un’ulteriore riduzione dei costi per tutti i comuni dell'Ato, oltre all'incremento del benefit per i cittadini di Montespertoli. E oltre, naturalmente, ai notevoli benefici ambientali che arriveranno con il nuovo impianto”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

