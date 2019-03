Use in playoff: gara cruciale per il team Rosa, la squadra maschile gioca per arrivarci

Sarà un vero e proprio spareggio, una partita da dentro o fuori. Chi fra Scotti e Vigarano passerà questo turno preliminare dei playoff si deciderà domenica nella gara in programma alle 18 al PalaVigarano della cittadina ferrarese. Dopo il 70-69 di mercoledì sera, all'Use Scotti Rosa per passare basterà una vittoria o anche un pareggio (ipotesi prevista dal regolamento) ma, naturalmente, fare calcoli è inutile: è una partita da giocare senza assilli e con la consapevolezza di poterla portare a casa. "Pur sapendo che siamo sfavorite dal fattore campo - attacca coach Alessio Cioni - ce la giocheremo praticamente alla pari. Dovessi fare delle percentuali direi 51 loro e 49 noi, ma solo per il discorso del giocare a Vigarano. Quella ferrarese è una squadra tosta ma abbiamo dimostrato che sono al pari nostro e quindi partiamo determinate a farcela. Proprio il fatto di partire alla pari, in fin dei conti, ci obbligherà a non fare calcoli ed a giocarci la partita al meglio delle nostre possibilità e, come accaduto in gara uno, senza assilli particolari". Dopo gli ultimi anni in continuo crescendo con risultati incredibili, l'Use Rosa è chiamata ad una nuova, clamorosa impresa.

A quattro giornate dal termine, l'Use Computer Gross è davanti ad un passaggio decisivo per la volata playoff. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana arriva Pavia, squadra che segue i biancorossi di appena 2 lunghezze e, alla luce anche degli scontri diretti, una vittoria sarebbe un gran bel passo in avanti verso l'obiettivo: "Non c'è nemmeno bisogno di dire quanto questa gara sia importante - attacca coach Giovanni Battista Bassi - direi forse decisiva in ottica playoff. Giochiamo contro una squadra che, come tasso di esperienza, ne ha dieci volte più di noi e questo può pesare molto visto che si tratta di una sorta di spareggio. Oltre a questo arriveranno per fare una partita orgogliosa visti gli obiettivi che si erano prefissati ad inizio stagione. Da parte nostra dovremo vivere la gara con lo stesso spirito, sapendo di essere arrivati inaspettatamente a giocarci questa possibilità così importante e quindi mi aspetto quaranta minuti di grande aggressività, combattività ed impatto emotivo, quello che forse è un po' mancato ad Alba. Dirò questo ai ragazzi e cercare di squadra, con le piccole cose, di portare a casa questa partita che sarebbe quasi un sogno visto che ci aprirebbe scenari incredibili e grandi possibilità di fare i playoff".

"La cosa bella - conclude il tecnico pistoiese - è che ce la potremmo giocare nelle ultime giornate anche perdendo con Pavia e per questo ci deve essere grande gioia e grande orgoglio ma zero preoccupazioni. Pensiamo solo a godercela". Il ragionamento di coach Bassi non fa una grinza e, per capirlo, è sufficiente dare un'occhiata al roster pavese. L'accenno alle possibilità che la Computer Gross avrebbe pur perdendo sono legate alla partita di andata quando i biancorossi vinsero in Lombardia con ben 16 punti di distacco (71-87) e quindi, se le cose dovessero andare male, sarà importante tenere d'occhio anche il distacco finale. Ipotesi da menzionare per dovere di cronaca, ma la speranza è che l'Use sappia farsi valere ancora una volta in casa, come accaduto nelle ultime gare. Resta da dire che arbitreranno la gara Santilli di Recanati e Bertuccioli di Pesaro

Fonte: Use Basket Empoli

