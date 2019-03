Incidenti in moto: muore 70enne, grave una 28enne

Brutta giornata per i motociclisti al sud della Toscana. Un 70enne è morto questo pomeriggio durante un incidente stradale a Pereta, frazione di Magliano in Toscana (Grosseto). L'anziano ha impattato contro un pullman, rimanendo travolto. Presenti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.

Nel Senese invece, nei pressi di Pienza, una donna americana ma residente a Siena è caduta di moto assieme al suo compagno. Lui era alla guida del mezzo lungo la sp146 quando ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato a terra. Lei, 28 anni come il compagno, è rimasta gravemente ferita. Anche in questo caso presenti sanitari del 118 e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. È stato attivato l'elisoccorso per trasferire la giovane a Careggi, mentre per il compagno è stato possibile trasferirlo per via terra alle Scotte di Siena.

