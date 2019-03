Olimpiadi di Filosofia, uno studente da Poggibonsi alla selezione nazionale

Ancora un bel traguardo per l’I.I.S. “Roncalli” e per il progetto delle Olimpiadi della Filosofia, coordinato dalla professoressa Elisa Angelini. Thomas Del Moro, della classe V A del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, è stato infatti scelto per accedere alla finale nazionale della XXVII edizione delle Olimpiadi della Filosofia per la sezione in lingua italiana. I nomi degli studenti che, già selezionati da Commissioni d’Istituto, hanno superato la gara regionale, svoltasi il 6 marzo scorso a Firenze presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci, sono stati comunicati mercoledì 27 marzo. A Firenze sono stati selezionati complessivamente quattro studenti per la regione Toscana, due per la sezione in lingua italiana e due per la sezione in lingua inglese. Thomas Del Moro gareggerà nella finale a Roma il 13-14-15 maggio prossimi.

“Siamo davvero orgogliosi per questo successo del nostro studente Thomas Del Moro a cui faccio i miei più vivi complimenti e un in bocca al lupo per la fase nazionale – commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini -. Il percorso preparatorio per le Olimpiadi della Filosofia, finalizzato alla promozione di un pensiero filosofico in tutte le sue sfaccettature, è stato frequentato da studentesse e studenti del Liceo delle Scienze Applicate e dagli alunni dell'indirizzo Turismo. La nostra scuola è molto attenta all’inclusività, ma anche al potenziamento delle eccellenze e questo risultato ne è una prova. Prova anche della completezza formativa fornita agli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze applicate, un percorso che esalta l’esperienza scientifica e laboratoriale senza dimenticare una solida formazione umanistica e multidisciplinare”.

