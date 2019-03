Autismo Toscana, pullman anche dall'Empolese per la manifestazione regionale

Il 2 Aprile è ormai alle porte. L'organizzazione della manifestazione sta mettendo a punto le ultime cose. Marco Cavallo è pronto a guidarci in questa nuova avventura. Ci siamo, stiamo contando le ore. Il programma è confermato in ogni sua parte. Martedì 2 Aprile dalle 9 del mattino ci ritroveremo in piazza Santa Maria Novella a Firenze e verso le 10 partiremo. Avanti a tutti Marco Cavallo che conosce la strada e poi noi tutti. Sono attese tante persone che raggiungeranno Firenze con tutti i mezzi. In pullman da Fucecchio e dall'Empolese Valdelsa (2 pullman), da Massa, da Arezzo e da Torino. In treno da Grosseto, da Prato,da Siena, da Livorno, da Pisa e dalla Valdera. Molte persone arriveranno con i mezzi propri. Una bella minifestazione gioiosa di libertà. Saranno con noi l'artista regista Giuliano Scabia, creatore di Marco Cavallo e la compagnia Chille de la Balanza San Salvi città aperta. Saremo accompagnati da musica. Cammineremo insieme verso l'auditorium di sant'Apollonia in via San Gallo, passando da via Panzani, via Martelli, via Cavour, piazza San Marco e poi via San Gallo. Qui all'auditorium i nostri ragazzi faranno delle richieste al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

