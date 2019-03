I disegni di tutti i bambini in mostra alla casa natale di Leonardo

Verrà inaugurata giovedì 4 aprile alle ore 11 a Vinci la mostra itinerante “I Colori per la Pace”, allestita dall'omonima associazione in supporto al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema con i disegni sul tema realizzati da bambini provenienti da tutto il mondo.

Si tratta di un progetto di respiro internazionale, che ha ottenuto l’alto patronato del Parlamento europeo, il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Parlamento studentesco toscano, oltre che l’adesione di scuole provenienti da oltre 100 paesi dei cinque continenti.

I disegni hanno dunque girato il mondo, prima di giungere a Vinci. La mostra, costantemente arricchita con nuove opere, parte ogni anno da Sant'Anna di Stazzema in occasione della commemorazione dell'eccidio, per poi essere presentata nell’ambito di importanti eventi internazionali come è successo all’Expo di Milano, al G7, alla Festa dell’Europa a Bruxelles e ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.

Quest'anno arriverà anche a Matera, capitale europea della cultura, e alla capitale del Kazakistan, Astana, oltre che alla presentazione nel Colosseo, in occasione del 21 settembre, giornata della pace istituita dall'Unesco.

L'esposizione sarà allestita ad Anchiano, presso la Casa natale di Leonardo, all'interno della saletta didattica e nel cortile antistante e sarà visitabile fino al 25 aprile. Inoltre, insieme alle opere dei giovanissimi artisti, saranno in mostra anche i disegni realizzati dai bambini delle scuole di Vinci. Alcuni di questi diventeranno vere e proprie mattonelle in ceramica che andranno a decorare il Fiume della Pace, l'installazione presente nella pinetina della Doccia e in queste settimane oggetto di restauro grazie all'iniziativa dell'omonimo Comitato promotore.

Infine, sarà esposto anche il Tappeto del Mondo, un tappeto senza misure e realizzato da donne di tutta l’Europa, che guarda all’infinito e che vuole trasmettere i valori di solidarietà e pace. Per la mostra a Vinci, il tappeto sarà arricchito da un nuovo pezzo che raffigura l'immagine di Leonardo, creato dalle “Dame dell'uncinetto” di Cerreto Guidi.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Vinci, l’assessore alla Pace e alle Politiche giovanili, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, il presidente dell’associazione I colori per la pace, Antonio Giannelli, e il sindaco di Stazzema nonché direttore del Parco nazionale per la Pace, Michele Morabito.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

