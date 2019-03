Gelli (PD) sta con Rossi: "Al centrosinistra serve unità"

“Fa bene il presidente della Toscana Enrico Rossi a indicare la strada dell'unità. L'unità è indispensabile per battere il Centrodestra, sia alle elezioni europee, sia alle prossime elezioni amministrative. Per questo mi rivolgo a tutti i dirigenti e ai militanti del Partito Democratico a non suscitare inutili polemiche. Benvenuto Rossi e benvenuto soprattutto al suo segnale di unità che spero sia accolto anche da quegli esponenti di sinistra cosiddetta radicale che a Firenze e altrove stanno producendo divisioni nel Centrosinistra. Divisioni che, come purtroppo abbiamo visto anche in altre realtà toscane, alla fine rischiano di premiare la destra. Non a caso il Centrodestra a livello nazionale si presenta unito sotto la guida leghista di Salvini. Dividerci è un regalo che queste destre non si meritano.” E' quanto dichiarato da Federico Gelli (Pd) che commenta così la decisione del Governatore della Toscana Enrico Rossi di sostenere la lista unitaria del Pd alle prossime elezioni europee.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana