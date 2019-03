Pontormo über alles, Gabriele Billi Ciani vince il concorso di tedesco

Gabriele Billi Ciani, che frequenta la classe IV Liceo presso l’ISIS “Il Pontormo” Empoli, ha partecipato al concorso Deutschland Plus per la conoscenza della lingua tedesca. L’iniziativa è stata proposta, come ogni anno, dalla Segreteria della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione della Repubblica Federale Tedesca in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione italiano. Il concorso, svoltosi su base nazionale, ha selezionato uno/due studenti per regione. Gabriele, sostenendo un colloquio davanti ad una Commissione di insegnanti di tedesco presso l’Ufficio Scolastico Regionale, si è classificato primo tra tutti gli studenti della nostra Regione, aggiudicandosi l’unico posto riservato alla Toscana. Gabriele parteciperà, quindi, al viaggio premio in Germania di tre settimane che si effettuerà dal 27 giugno al 16 luglio, insieme ad altri 36 studenti italiani che si sono particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca, e ad altri studenti provenienti da 18 nazioni di tutto il mondo anche loro vincitori di tale premio.

Gabriele ha potuto partecipare al concorso grazie al suo ottimo curriculum scolastico e, in particolare, per i risultati eccellenti che in questi anni ha conseguito nello studio della lingua tedesca.

Insieme a Gabriele hanno partecipato al concorso altre due alunne di IV Liceo: Rebecca Paci e Rosamaria Posarelli che si sono distinte per la loro preparazione e competenza linguistica, ottenendo entrambe un ottimo risultato.

Fonte: Ufficio stampa

