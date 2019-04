Da oggi Lucilla Di Renzo è il nuovo direttore del presidio ospedaliero pistoiese, che comprende l’ospedale San Jacopo, Cosma e Damiano di Pescia e quello di San Marcello. Sostituisce il dottor Giacomo Corsini, laureato in medicina e chirurgia nel 2001 e specializzato in igiene e medicina preventiva, che da stamani è alla guida dell’ospedale Versilia dopo 8 anni di esperienza come dirigente medico nel vecchio ospedale di Pistoia e 2 anni da direttore del nuovo presidio pistoiese.

Fino a ieri la dottoressa di Renzo è stata impegnata nella direzione sanitaria degli ospedali Serristori, Santa Maria Annunziata e Borgo San Lorenzo. Dopo una laurea in medicina e chirurgia si è specializzata in igiene e medicina preventiva e nella ex Azienda Usl di Empoli ha ricoperto per 8 anni la funzione di responsabile del rischio clinico per poi trasferirsi nel 2012 a Prato come responsabile della programmazione chirurgica e gestione delle sale operatorie dell’ospedale Misericordia e Dolce. Con la riorganizzazione delle Asl in tre aree vaste ha partecipato alle fasi di trasferimento dell’ospedale Santo Stefano di Prato fino alla sua apertura, in qualità di responsabile del gruppo di lavoro dedicato. Nel nuovo ospedale di Prato ha svolto la funzione di vice direttore di presidio occupandosi, oltre a tutte le attività di direzione ospedaliera, della riorganizzazione degli ambulatori di pre-ospedalizzazione e del percorso di chirurgia ambulatoriale, di implementare strumenti e metodologie necessarie alla verifica e revisione della qualità dei servizi. All’interno dello stesso presidio le è stato assegnato un incarico di alta specializzazione sul sistema di gestione qualità e controllo delle attività di produzione in ospedale. Negli anni ha sviluppato ulteriori competenze anche in campo di project financing frequentando un master dedicato presso la SDA Bocconi.

L’Azienda ringrazia il dottor Giacomo Corsini per l’impegno profuso in questi anni nel dirigere il presidio pistoiese e dà il benvenuto alla dottoressa Di Renzo augurandole buon lavoro per il suo nuovo incarico.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

