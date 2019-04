Elezioni Consorzio di Bonifica, con Bottino candidato il presidente Asev Campinoti

Dal 2 al 6 aprile si terranno le elezioni per il Consorzio di Bonifica 4 Medio Valdarno, riservata a tutti gli intestatari del tributo di bonifica, in sintesi coloro il cui nome compare sull’intestazione del bollettino.

Il voto è diviso in tre sezioni.

SEZIONE 1: vota in questa sezione chi paga fino a 38 €.

SEZIONE 2: vota in questa sezione chi paga da 38 a 320 €.

SEZIONE 3: vota in questa sezione chi paga oltre 320 €.

Al seggio viene consegnata direttamente la scheda della tua sezione e perché il voto sia valido occorre barrare la preferenza (1 sola) per il candidato prescelto. Si vota uno qualsiasi dei seggi allestiti nel comprensorio. Non esiste quindi un seggio di appartenenza come nelle elezioni amministrative e politiche. Dal 2 a 6 di aprile si potrà votare nei seggi allestiti presso le sedi consortili e delle unioni dei Comuni, che sono 6. Nella sola giornata di sabato 6 di aprile si potrà votare presso i seggi allestiti presso 41 comuni. I seggi saranno aperti dalle 9 alle 19.

Per le persone fisiche basta presentare un documento di identità, per le persone giuridiche ha diritto al voto il legale rappresentante che dovrà consegnare al seggio la visura camerale o altra documentazione attestante la sua qualifica. L’elenco degli aventi diritto al voto, e tutte le info utili per il voto sono disponibili su: www.cbmv.it/elezioni-2019

oppure su www.bonificalvoto.toscana.it.

Marco Bottino, presidente uscente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e responsabile lista Territorio Agricoltura Ambiente, presenta i candidati nelle tre sezioni in cui si voterà per il rinnovo dei 15 consiglieri che rappresenteranno i consorziati nell’assemblea consortile: "Continuità nel buongoverno, questo potrebbe essere lo slogan che contraddistingue la nostra lista nel presentarsi alle elezioni consortili che si terranno dal 2 al 6 aprile prossimo. Ci lasciamo alle spalle 5 anni impegnativi ma ricchi di soddisfazioni, potendo attribuirci la positiva attuazione dei contenuti della legge di riforma dei Consorzi di bonifica che fa della Toscana un modello di gestione del territorio a livello nazionale. Ma più delle parole facciamo parlare i fatti: 24 milioni di tributo; 150 dipendenti; 19 milioni l’anno per la sicurezza idraulica; 4.824 opere idrauliche e manufatti da gestire e mantenere; 5533 km di reticolo idraulico in gestione su 62 comuni; 64 casse di espansione; 631.458 consorziati; 37 aziende agricole che ci aiutano nelle manutenzioni".

Tra i tanti nomi, trova spazio anche quello di Simone Campinoti, presidente Ceam e da poco designato alla guida dell'agenzia Asev di Empoli. "Non vi chiedo di votarmi perché mi conoscete o perché vi sono simpatico, anzi se è solo questo non mi votate. Il voto è gradito solo se riterrete che la mia elezione possa portare un valore alla gestione, anche se piccolissimo. Io prometto solo di agire con cuore e testa nel bene del territorio e delle persone che ci vivono".

Di seguito le sedi per il voto nei comuni interessati e i nomi dei candidati.

COMUNE INDIRIZZO SEDE DETTAGLIO SEDE APERTURA

NEI GIORNI STABILITI TUTTI I SEGGI SARANNO APERTI DALLE ORE 9 ALLE ORE 19

Agliana Piazza della Resistenza, 2 Sala Consiliare 6 aprile

Bagno a Ripoli Via di Belmonte, 18 Biblioteca Comunale 6 aprile

Barberino del Mugello Viale della Repubblica, 3 Sala Consiliare 6 aprile

Barberino Tavarnelle Piazza Matteotti, 4 - Tavarnelle Pal. Com. Tavarnelle 6 aprile

Borgo San Lorenzo Via Palmiro Togliatti, 45 Sede U.C. Mugello dal 2 al 6 apr.

Calenzano Piazza Gramsci, 6 Palazzo Comunale 6 aprile

Campi Bisenzio Piazza Dante, 36 Sala Fallaci 6 aprile

Castelfiorentino Piazza del Popolo, 1 Palazzo Comunale 6 aprile

Certaldo Via XX settembre, 18 Pal. Comunale (I piano) 6 aprile

Colle di Val d’Elsa Via Martiri della Libertà, 44A Uff. SUAP, Polizia Mun.. 6 aprile

Dicomano Piazza della Repubblica 3 Pal. Comunale (I piano) 6 aprile

Empoli 1 settimanale Piazza del Popolo, 33 Uffici CBMV dal 2 al 6 apr.

Empoli 2 Piazza del Popolo, 33 Uffici CBMV 6 aprile

Fiesole Piazza Mino da Fiesole Palazzo Municipale 6 aprile

Firenze CBMV sett. Via Verdi, 16 Sede CBMV Firenze dal 2 al 6 apr.

Firenze Q2 Piazza Leon Battista Alberti, 1/A Sede Quartiere 2 6 aprile

Firenze Q3 Via Tagliamento, 4 Sede Quartiere 3 6 aprile

Firenze Q4 Via delle Torri, 23 Sede Quartiere 4 6 aprile

Firenze Q5 Viuzzo delle calvane 3 Sede Quartiere 5 6 aprile

Greve in Chianti Viale Vanghetti, 2 Sala Margherita Hack 6 aprile

Impruneta Piazza Buondelmonti 41 Palazzo Comunale 6 aprile

Lastra a Signa Via Cadorna 1 Palazzo Comunale 6 aprile

Montelupo Fiorentino Via Cento Fiori 34 Palazzo Comunale 6 aprile

Montemurlo via Toscanini, 25 Uff. Polizia Municipale 6 aprile

Montespertoli Via Sidney Sonnino, 1 Auditorium Comunale 6 aprile

Pistoia 1 settimanale via Traversa della Vergine, 81 Sede CBMV Pistoia dal 2 al 6 apr.

Pistoia 2 via Traversa della Vergine, 81 Sede CBMV Pistoia 6 aprile

Pistoia 3 via Traversa della Vergine, 81 Sede CBMV Pistoia 6 aprile

Poggibonsi Via Trento 20 Sala SET 6 aprile

Poggio a Caiano via Cancellieri Palazzo Comunale 6 aprile

Pontassieve via Tanzini, 30, Pontassieve Palazzo Comunale 6 aprile

Prato 1 Via Piero Gobetti, 79 Teatro Magnolfi Nuovo 6 aprile

Prato 2 Via Piero Gobetti, 79 Teatro Magnolfi Nuovo 6 aprile

Prato 3 Via Piero Gobetti, 79 Teatro Magnolfi Nuovo 6 aprile

Quarrata 1 Via C. da Montemagno 19 Palazzo Comunale 6 aprile

Quarrata 2 Via C. da Montemagno 19 Palazzo Comunale 6 aprile

San Casciano V.P. via del Cassero, 23 Palazzo Comunale 6 aprile

San Gimignano Via S. Giovanni, 36-38 Sala di Cultura 6 aprile

Scandicci 1 Piazzale della Resistenza Palazzo Comunale 6 aprile

Scandicci 2 Piazzale della Resistenza Palazzo Comunale 6 aprile

Serravalle Pistoiese Piazza Gramsci, 10 (Casalguidi) Pal. Com. Casalguidi 6 aprile

Sesto F.no 1 CBMV sett. Via del Cantone, 135 (Osmannoro) C. Op. Ponte Sala CBMV dal 2 al 6 apr.

Sesto Fiorentino 2 Piazza Vittorio Veneto, 1 Palazzo Comunale 6 aprile

Signa piazza della Repubblica, 1 Palazzo Comunale 6 aprile

Vaiano Piazza del Comune, 4 Palazzo Comunale 5,6 aprile

Vernio Via del Bisenzio, 351 Sede U.C. Val di Bisenzio 2, 3, 4 aprile

SEZIONE 1 - SCHEDA VERDE

MARCO BOTTINO nato a Firenze il 28/3/1961

ELEONORA TINARELLI nato a Viterbo il 27/9/1981

EDOARDO PRATESI nato a Firenze il 10/11/1992

ANDREA ANDREOTTI nato a Piteglio (PT) il 17/7/1952

GIUSEPPE FERRARA nato a Portici (NA) il 15/4/1948

VINCENZO STRIANO nato a Torre Annunziata (NA) il 24/1/1955

NICOLA BARBARITO nato a Pistoia il 20/6/1977

ALDEMARO BECATTINI nato a Tavarnelle V.P. (FI) il 3/6/1955

SEZIONE 2 - SCHEDA GIALLA

CARLO GUIDUCCI nato a Firenze il 26/10/1987

VALERIO DESIDERI nato a Castelfiorentino (FI) il 26/8/1955

RICCARDO BOLOGNESI nato a Cantagallo (PO) il 16/3/1965

ANGIOLO SIMONETTI, leg.rappr. di Az. Agr. Simonetti, nato a Scandicci (FI) il 6/1/1963

STEFANIA CAPANNI nata a Pelago (FI) il 1/3/1959

SIMONE CAMPINOTI, leg.rappr. di Ceam Control Equipment, nato a Empoli (FI) il 19/1/1964

ANTONIO SACCONI nato a Firenze il 26/6/1958

PAOLO BARGELLINI, leg.rappr. di Conf. Imprese, nato a Pistoia il 30/5/1946

MORENO PAOLO TORRI nato a Cantagallo (PO) il 25/1/1950

ANTONIO PAOLIERI nato a Pistoia il 8/3/1963

SEZIONE 3 - SCHEDA GRIGIA

ADRIANO BORGIOLI nato a Firenze il 26/6/1947

MAURIZIO FANTINI nato a Firenze il 18/2/1964

GIORGIO PRATI nato a Scandicci (FI) il 19/9/1957

OTTAVIO FRANCHINI nato a Firenze il 27/10/1959

SIMONE FERRONI nato a Pistoia il 4/10/1972

MAURO TOCCAFONDI, leg.rappr. di Icap-Sira Chemicals and Polymers, nato a Barberino di Mugello (FI) il 5/7/1954

ALESSANDRO MICHELUCCI nato a Pistoia il 10/10/1971

