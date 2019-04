Ricercato in Francia, ladro beccato in Toscana. Sequestrati quasi 400mila euro

La polizia stradale di Arezzo ha arrestato un malvivente, ricercato anche dall’Interpol, e denunciato due persone che avevano quasi 400mila euro in contanti. E’ accaduto lo scorso venerdì, durante un’operazione disposta dalla polizia, quando due pattuglie della polstrada di Battifolle hanno fermato in A1, vicino Civitella Val di Chiana, una Peugeot e una Golf, l’una diretta a nord e l’altra a sud.

Alla guida della Peugeot c’era un albanese di 28 anni, che ha esibito ai poliziotti una carta d’identità italiana e una patente di guida del suo Paese. Gli agenti hanno condotto i tre in caserma, dove è spuntato fuori un mandato di arresto europeo a carico del conducente, partito alcuni giorni fa dalla Procura di Roanne, cittadina della Francia centrale. La Polstrada ha contattato l’Interpol ricevendo conferma che lui fa parte di un’organizzazione criminale dedita ai furti nelle abitazioni, tant’è che la gendarmeria francese lo ritiene responsabile di una trentina di colpi portati a segno in quel Paese, dove lui per le sue azioni malavitose rischia fino a 10 anni di prigione. I poliziotti lo hanno arrestato, attivando le procedure per estradarlo Oltralpe.

Nel corso della stessa attività è stata fermata, di mattina, la Golf con a bordo due fiorentini, di 31 e 32 anni, residenti a Impruneta (FI). Alla richiesta di documenti sono apparsi troppo nervosi e, a quel punto, gli investigatori sono andati a fondo e dal bagagliaio è spuntato fuori un trolley nascosto sotto alcuni vestiti, con all’interno banconote da 100, 50, 20 e 10 euro. Il danaro, in tutto 387.000 euro, era custodito in più mazzette termosaldate, con un rendiconto annotato in appositi foglietti contrassegnati da parole in codice. Poiché i due non hanno giustificato il possesso dei soldi, la Polstrada li ha denunciati alla Procura di Arezzo per ricettazione, sequestrandogli la Golf e i quasi 400.000 euro.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

