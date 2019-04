Terre di Pisa a Discover Italy, 10 imprese presenti a Sestri Levante

Buona la “prima” per “Terre di Pisa” e dieci imprese del settore turismo aderenti al marchio territoriale che hanno partecipato per la prima volta, nelle postazioni messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Pisa, a Discover Italy, prestigioso evento dedicato esclusivamente all’incoming in Italia che si è svolto il 29 marzo a Sestri Levante nella suggestiva cornice dell'ex Convento dell’Annunziata.

La stretta collaborazione tra l’ente camerale pisano e le imprese nella partecipazione a questo, come ad altri eventi fieristici, garantisce continuità e concretezza al progetto di promozione territoriale che, sotto un unico brand, fa sintesi virtuosa delle singole offerte degli operatori turistici pisani. Discover Italy è inoltre una delle principali “vetrine internazionali”, in grado di dare visibilità molto ampia mettendo in contatto, fin dal 1996, gli operatori italiani con i tour operator provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Paese Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubbliche Baltiche, Russia, Spagna, Svezia, Ungheria, Ucraina e Usa.

Un’occasione unica, dunque, per promuovere la destinazione turistica “Terre di Pisa”, il cui progetto complessivo è stato puntualmente presentato e per offrire alle singole imprese l’opportunità di farsi conoscere e gettare le basi per futuri accordi commerciali durante i 200 incontri BtoB svolti dalle imprese in una sola la giornata.

Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: “Terre di Pisa “è un progetto di ampio respiro che riunisce istituzioni pubbliche, rappresentanze economiche, imprese, eccellenze territoriali e promuove l’acquisizione di competenze tecniche elevate per una promozione turistica coordinata e condivisa – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini - Ma è indispensabile anche il contatto con il mercato per avere ritorni concreti e restare in sintonia con la costante evoluzione della domanda nel settore del turismo. Per questo motivo - prosegue Tamburini – la Camera di Commercio favorisce la presenza delle imprese aderenti al marchio ad eventi di prestigio come il Discover Italy e ad altri di pari livello.”

Ecco l’elenco delle aziende presenti in fiera:

E&G Agenzia di Viaggi Calcinaia

Mugel Travel Tour Operator Pisa

My Tuscany Travel di Lami Daria Casciana Terme Lari

Società Cooperativa Culture (Mura di Pisa) Pisa

Tuscantaste di Rossi Claudia Crespina Lorenzana

Fattoria San Paolo Agriturismo Castelnuovo Val di Cecina

Consorzio Volterra Valdicecina Valdera Volterra

BellaItaliaTour – Tour in Tuscany Pisa

MontePisano in Toscana – DMC San Giuliano Terme

Toscana Nascosta Palaia

Fonte: Camera di Commercio di Pisa

