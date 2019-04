Al via la quarta edizione della Open Week 'Da Leonardo a Pinocchio'

Dal 21 al 28 aprile prende vita l'attesa quarta edizione della Open Week 'Da Leonardo a Pinocchio', una nuova forma di manifestazione turistica all'insegna dei panorami, delle curiosità, dei luoghi storici e delle leggende, diffusa da Montecatini Terme alla Valdinievole, in una Toscana magica racchiusa tra le terre di Leonardo da Vinci e il Parco di Pinocchio a Collodi.

Una edizione, quella del 2019, che si svolgerà all'insegna del cinquecentenario dalla morte del Genio di Vinci, celebrato in tutto il pianeta per l'intero anno, e che in questi luoghi ha sviluppato il gusto per il paesaggio, per la natura e per i corsi d'acqua, temi ricorrenti in tutta la sua produzione artistica.

Elemento straordinario di questa Open Week sarà la mostra 'Leonardo a Vinci. Alle origini del Genio' che si terrà al Museo da Vinci con l'esposizione del famoso paesaggio disegnato da Leonardo. Dal 15 aprile al Museo Leonardiano di Vinci sarà dunque possibile ammirare dal vivo il primo panorama disegnato della storia dell'arte, che rappresenta niente di meno che la Valdinievole vista con gli occhi di Leonardo. Uno straordinario disegno intitolato a S. Maria della Neve, chiesetta vicina a Montevettolini, che dimostra l'incredibile capacità di Leonardo di tratteggiare in prospettiva panorami a noi conosciuti, eppure sempre nuovi.

Grande rilievo anche per Montecatini Terme con una serie di attività e visite straordinarie nella compagine termale, oltre al 'Mercato della Terra', occasione imperdibile per tutti i buongustai che potranno assaggiare prodotti con presidio Slow Food come il Fagiolo di Sorana e il Pecorino della Montagna Pistoiese a latte crudo.

Le attività della quarta edizione della Open Week non finiscono qui ed offrono un cartellone bello e ricco capace di incontrare il gusto di visitatori e curiosi. Non mancherà l'occasione di scoprire Monsummano Terme con trekking ed escursioni sul Montalbano e aperture straordinarie del Santuario e del bellissimo museo. Ma anche Pescia con l'apertura speciale di piccole chiese, come ad esempio Sant'Antonio Abate e di tesori nascosti, come il monumento ligneo detto dei 'Santi Brutti' conservato nella chiesa appena citata, da mostrare al grande pubblico. Oltre alle camminate all'aperto in Valleriana, una delle caratteristiche 'dieci Castella' di Pescia, regina della Open Week sin dalla prima edizione.

L'evento collaterale alla Open Week di maggior pregio e rilevanza sarà la 'Campagna dentro le Mura' a Buggiano Castello, una manifestazione sugli Hortus conclausus del piccolo borgo valdinievolino che da decenni incanta migliaia di persone alla scoperta di piccoli giardini segreti e di agrumi profumatissimi.

La Open Week 2019 'Da Leonardo a Pinocchio' ha inoltre attivato un concorso fotografico con lo scopo di stimolare i partecipanti a concorrere ad un gioco fotografico in cui l’attenzione sia rivolta in particolare ai “paesaggi della bellezza” del territorio della Valdinievole. Le foto dovranno ritrarre una zona o un territorio che siano documentazione storica di come il paesaggio viene percepito dagli abitanti o dai visitatori della zona immortalata. Verranno ammesse al concorso le immagini che ritraggono gli angoli nascosti e le realtà più belle e talvolta dimenticate della Valdinievole.

