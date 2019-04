Fi-Pi-Li, 5 milioni di euro tra Montelupo e Ginestra: 8 mesi di lavori

Al via il più importante intervento straordinario di messa in sicurezza della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li realizzato negli ultimi 10 anni. I lavori, dal valore complessivo di quasi 5 milioni di euro, sono stati consegnati oggi all'RTI (costituito da Sodi Strade Srl, Avr Spa e Feri Natale Srl) che ha vinto l'appalto. Presenti l'assessore regionale alle infrastrutture ed il sindaco di Montelupo Fiorentino interessati oltre ai tecnici ed ai rappresentanti dell'impresa che effettuerà i lavori. Il primo lotto di opere (lotto 2A) riguarderà il tratto compreso tra il Km 15+180 e il Km 19+375, cioè dallo svincolo di Ginestra Fiorentina allo svincolo di Montelupo Fiorentino.

L'intervento prevede:

• il risanamento della pavimentazione stradale, con stesura di asfalto drenante e fonoassorbente e il rifacimento della segnaletica;

• la sostituzione di tutte le barriere spartitraffico e di parte di quelle di ritenuta laterali;

• la sostituzione di parte delle barriere fonoassorbenti;

• il rifacimento della rete di drenaggio delle acque sulla piattaforma stradale;

• la posa di cavidotti in vista del futuro passaggio di infrastrutture informatiche (fibre ottiche, ecc).

La durata dei lavori prevista è di 380 giorni, ma l'impresa si è impegnata a concludere l'opera in 240 giorni (8 mesi).

Per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, l'impresa inizierà attenderà la fine del periodo dei ponti primaverili per installare il cantiere sulle carreggiate. Dal 6 maggio (data ad oggi ipotizzata) saranno chiuse le due corsie centrali, ma resteràutilizzabile una corsia per ciascun senso di marcia. Quando il lavoro sulle corsie centrali sarà concluso, il cantiere si sposterà su quelle esterne ed il traffico potrà transitare al centro, utilizzando sempre una corsia per senso di marcia.

Terminata questa prima parte del lotto, si procederà con il lotto 2B, che comprende il tratto dal Km 19+375 al Km 22+180, cioè dallo svincolo di Ginestra Fiorentina a quello di Empoli Est. La gara per l'appalto di questi lavori sarà realizzata entro l'anno.

Fonte: Regione Toscana

