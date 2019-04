‘HOPE’, la rinascita del Giro d’Empoli sta muovendo i primi passi: incontro pubblico

‘Hope – La rinascita del Giro d’Empoli’, è il titolo dell’evento che prevede la presentazione pubblica del progetto di innovazione urbana per il centro storico della città.

HOPE è l’acronimo di Home of People and Equality. Una sigla che tradotta in italiano significa ‘speranza’: è il progetto di riqualificazione che passo dopo passo si sta muovendo interessando spazi aperti e edifici pubblici.

Gli spazi aperti sono Largo della Resistenza, Via Leonardo Da Vinci, dietro alla biblioteca, Via Cavour, di fronte alla ‘Renato Fucini’, Piazza del Popolo. Insieme alla già rinnovata Piazza XXIV Luglio sono aree che costituiranno quel Corridoio della Memoria che il sindaco Brenda Barnini aveva già delineato nella sua campagna elettorale, nel dicembre 2013.

Negli spazi pubblici esterni è compreso anche l’ultimo tratto di Via Ridolfi e il lato ovest dell’ex ospedale, in zona Via Giovanni da Empoli e Via Cavour, che rientra nei lavori che riguarderanno l’ex plesso ‘San Giuseppe’.

Tutto il progetto di riqualificazione degli edifici pubblici va avanti. L’ex Sert, di piazza XXIV Luglio, che ospiterà Casa della Salute e Condominio Solidale, progetto da 2.7 milioni, con 2.1 milioni in arrivo da Regione/Europa, è imminente l’avvio dell’intervento.

È in fase di valutazione la gara per l’assegnazione dei progetti dell’ex convitto degli infermieri, ovvero la Torre dei Righi che si trova tra Via Ridolfi e l’ospedale e che ospiterà l’hurban center e la mediateca. Questo progetto a un valore totale di 1.8 milioni di euro, con un cofinanziamento della Regione Toscana, attraverso i finanziamenti europei di 1.1 milioni.

È in corso di realizzazione il progetto esecutivo per l’ex ospedale: il valore totale di questo intervento è di 2.5 milioni, cofinanziato da Regione Toscane ed Europa per 1.2 milioni, il resto dal Comune di Empoli.

Dovrebbe essere l’ultimo intervento di Hope e coinvolgerà anche Via Paladini, Via Roma e in sostanza tutte le aree attorno al complesso dell’ex San Giuseppe

Una grande strategia di rilancio, di recupero e di riqualificazione che sarà oggetto dell’incontro pubblico che si terrà venerdì 5 aprile 2019, alle 18 al Museo del Vetro (Via Ridolfi, 70) a cui parteciperanno il sindaco del Comune di Empoli Brenda Barnini e Simone Scortecci, coordinatore del progetto ‘HOPE’.

In questa occasione il progetto sarà spiegato nei dettagli alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno partecipare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

