Primavera a Pistoia: tutti gli eventi di aprile

Per due mesi, aprile e maggio, animerà la città con iniziative culturali, ricreative e sportive, pensate per interessare fasce di pubblico diverse. È il calendario di eventi Primavera in città 2019, proposto dal Comune di Pistoia, aperto lo scorso sabato con l'inaugurazione della mostra di Luigi Petracchi Conflitti e Armonie nelle sale Affrescate del Palazzo comunale.

Al cinema Roma, venerdì 5 aprile, alle 21.30, sarà proiettato il film documentario In questo mondo della regista Anna Krauber, a cura di Coldiretti Pistoia. Il film, premiato come miglior documentario italiano al XXXVI Torino Film Festival, racconta la vita delle donne pastore in Italia ed è il risultato di un viaggio di oltre due anni e 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i venti e centodue anni. La serata inizia alle 19.30 con un agriaperitivo e alla fine del documentario è previsto un dibattito a cui partecipano la regista Anna Krauber, Gabriella Michelozzi, pastora e agrichef di Quarrata, fra le protagoniste del film e rappresentanti di Coldiretti. Ingresso a pagamento.

Nell’ambito della mostra Conflitti e Armonie di Luigi Petracchi, sabato 6 aprile, alle 16.30, la sala Maggiore ospita una conferenza di Corrado del Bò, filosofo del diritto all’Università di Milano e docente di etica e filosofia del turismo alla Fondazione Campus di Lucca dal titolo Abitare e visitare. Etica della tolleranza urbana. Compartecipano Alessandro Pagnini, storico della filosofia all’Università di Firenze e all’IUL e presidente di Uniser e Luigi Petracchi, ideatore e autore del progetto.

Domenica 7 aprile, le storiche autovetture degli anni ’50 della Mercedes Benz faranno tappa in piazza del Duomo, dalle 10 30 alle 12.30, per poter essere ammirate dagli appassionati o da semplici curiosi. L’iniziativa rientra nell’ambito della manifestazione Sulle strade della Liguria e della Toscana, ed è a cura di Mercedes-Benz Registro Italia, associazione che si occupa di raggruppare e registrare tutte le autovetture d’epoca del marchio presenti sul territorio.

Alla chiesa della Madonna dell’Umiltà, sempre domenica 7 aprile, alle 18, si terrà la presentazione del libro La via della croce che contiene riflessioni del saggista e poeta Mario Agnoli. L'evento è a cura dell’associazione I Narranti in collaborazione con il Centro Studi Donati.

Venerdì 12 aprile, alle 17, nella saletta incontri dell’assessorato alla Cultura in via Sant’Andrea avrà luogo la presentazione del libro I sentieri del Ritorno (edizioni Silvana Agostini, 2019) con poesie di Mario Agnoli e disegni di Flavio Bartolozzi. La compagnia i Narranti proporrà alcune letture.

La sala Maggiore del Palazzo comunale venerdì 12 aprile, alle 21, ospiterà il concerto del quintetto A.M.E.N.A, che proporrà un programma con musiche di Antonín Dvorák, Dmitri Shostakovic, Isaac Albèniz, Nino Rota, Giacomo Puccini, Nicola Piovani, Carlos Gardel, Henry Mancini, Carl W. Stalling. L'ingresso è libero.

Sabato 13 aprile si prosegue con una esposizione di vespe storiche in via Curtatone e Montanara, dalle 16 alle 19, a cura dell’Associazione Vespisti pistoiesi A.S.D e del coordinamento di Pistoia del Fiat 500 Club Italia, a cui parteciperà anche il Gruppo Spontaneo della Filarmonica Borgognoni.

Una gara podistica competitiva 10 km e ludico motoria 5 km valida per il Challenge Crudelia attende gli sportivi domenica 14 aprile. La partenza è prevista alle 9 dalla sede della CNA in via Enrico Fermi 2. L'evento è a cura di Uisp sport per tutti, Cna Toscana Centro Pensionati e Ascd Silvano Fedi.

La Maratonina del Partigiano, a cura della Polisportiva di Bonelle, chiude il programma di aprile. La gara si svolgerà la mattina di giovedì 25 aprile e toccherà vari punti della storia della Liberazione di Pistoia. Ritrovo alle 7.30 al Circolo Arci di Bonelle, partenza alle 9. Per informazioni: maratoninadelpartigiano@gmail.com – polisportivabonelle@gmail.com

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

