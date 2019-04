Arte, finissage della mostra di Meini a Fucecchio

Sabato 6 aprile alle 17,30 al Palazzo delle Arti di Fucecchio (Piazza Vittorio Veneto) è in programma il finissage della mostra “Il linguaggio delle cose mute”, la personale di Andrea Meini che raccoglie oltre cento opere di un’artista poliedrico, formatosi a Firenze, che per la sua attività si divide tra lo studio di Empoli e la residenza fucecchiese. L’evento conclusivo dell’esposizione organizzata in collaborazione con il Museo civico, il Movimento Shalom e la Contrada Capitana Porta Raimonda sarà festeggiato grazie ai musici e agli sbandieratori della contrada stessa che si esibiranno negli spazi antistanti il Palazzo delle Arti.

Sarà l’ultima occasione per ammirare questa mostra che raccoglie più di cento opere realizzate a olio, acquerello, gouache e affresco tra il 1985 e il 2019. Il percorso espositivo si sviluppa tra paesaggi, nature morte, ritratti, figure, temi sociali, animali, arte sacra, autoritratti e suggestive vedute di Empoli e Fucecchio. La mostra, che è provvista di un catalogo con testi introduttivi di Massimo Tosi e Leonardo Giovanni Terreni, si colloca tra le iniziative per il 50° anniversario della fondazione del Museo civico di Fucecchio.

Daniele Cei, assessore alla cultura: “Sono molto soddisfatto per il successo raccolto dalla mostra di Andrea Meini. Il Palazzo delle Arti che la sta ospitando è un luogo sempre più centrale per la cultura e l’arte a Fucecchio. Invito coloro che non hanno ancora avuto modo di apprezzare questo artista a venire sabato prossimo al finissage dove, tra le tante opere, potranno scoprire anche i quadri che esaltano alcuni degli angoli più suggestivi di Fucecchio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

