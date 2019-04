Il Cinema Roma di Pontedera riapre le porte attraverso una nuova realtà musicale

Pontedera avrà di nuovo il suo Cinema Roma, però sotto un'altra ottica. Infatti l’ex cinema non ospiterà più le pellicole, ma un polo artistico dedicato alla musica. L’obiettivo finale del recupero e ristrutturazione dell’edificio sarà la sede dell’Accademia Musicale Pontedera, nata dalla fusione delle scuole di musica del paese: l’Accademia della Chitarra, l’Accademia Musicale Toscana e la Bohemians Musical Academy. Il progetto viene presentato attraverso la musica e l’arte. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle cinque del pomeriggio, presso il teatro ERA. Lo spettacolo, organizzato dalle società musicali, ripercorrerà la storia del cinema Roma attraverso racconti e fotografie dirette e raccolte da un esperto di storia locale, Michele Quirici. In seguito verranno mostrati i servizi fotografici dedicati alla struttura rimessa a nuovo e dell’Auditorium, a cura dell’architetto Enrico Agonigi. L’evento si concluderà con le esibizioni musicali dei docenti delle accademie coinvolte. L’ingresso è gratuito.

Tutte le notizie di Pontedera