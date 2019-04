A Pistoia 30 posti per due corsi gratuiti dedicati agli Under 18

Trenta posti totali per due corsi gratuiti dedicati agli Under 18 che, usciti dal percorso scolastico, intendono ottenere una qualifica spendibile nel mercato del lavoro e con essa trovare un impiego. Scadono il 18 marzo i termini per iscriversi alle proposte promosse da Formatica a Pistoia e provincia, finanziate dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014-2020, nell’ambito del progetto per l’autonomia dei giovani ‘Giovanisì’. Partner dei due progetti, a vario titolo, sono Sophia, IPSAAABI ‘B.C. De Franceschi-Antonio Pacinotti’, Blu Info e l’istituto alberghiero di Montecatini Terme.

Ogni iniziativa riserva 15 posti ciascuno per i corsisti. La prima, dal nome ‘Fotonico’, è dedicata a chi vorrà specializzarsi nel campo dell'elettronica, mentre la seconda, chiamata ‘Pepe’, è legata alla preparazione pasti. Si tratta di corsi per ‘drop out’ con un monte ore totale di 2100, di cui 800 di stage in aziende del settore in cui si potranno mettere da subito in pratica le nozioni acquisite in classe.

Il corso ‘Fotonico’ ha come sede di svolgimento il ‘De Franceschi-Pacinotti’ di Pistoia, mentre ‘Pepe’ ha la sua casa base in Valdinievole, ovvero alla scuola superiore ‘Martini’ di Montecatini Terme.

In entrambi i casi ai corsisti verranno fornite le protezioni individuali richieste per legge. Sempre in dotazione verrà dato gratuitamente un tablet: i corsi infatti non prevedono libri di testo e verrà utilizzato l’innovativo metodo educativo della ‘gamification’, che prevede l’attuazione di giochi in classe in modo tale da stimolare l’apprendimento ricorrendo ad azioni di squadra. Si tratta di una modalità di insegnamento mutuata dal mondo dei videogames che molto successo sta ottenendo nell’ambito della formazione.

Per ulteriori informazioni e per scaricare le domande di ammissione si può accedere alle schede dei corsi sul sito di Formatica, accessibili ai link www.formatica.it/progetto-fotonico/ e www.formatica.it/progetto-pepe. Sono inoltre disponibili la mail dualepistoia@formatica.it e il numero di telefono 050/580187 per prendere contatti direttamente con i promotori dei due corsi.

Fonte: Formatica Scarl - ufficio stampa

