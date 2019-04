Produzione vinicola, in Toscana nel 2017 il 5,4% di quella nazionale

Un settore che prosegue nella propria dinamica di crescita e che conferma, con risultati apprezzabili, il processo di riposizionamento su uno scacchiere mondiale in continua e rapida evoluzione. Una regione, la Toscana, che si distingue per qualità della produzione e capacità di generare valore.

Questa è, in estrema sintesi, la fotografia del mondo del vino italiano e di quello dell’Emilia Romagna resa dall’Industry Book 2019, lo studio che UniCredit conduce annualmente su tendenze, dinamiche competitive e prospettive di sviluppo e crescita del variegato comparto vitivinicolo nazionale.

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “L’edizione 2019 dell’Industry Book sul Vino conferma la filiera vitivinicola della Toscana come comparto d’eccellenza sia per l’economia del territorio che in ambito nazionale. UniCredit, con il suo network di banche leader nei propri 14 mercati strategici e una presenza consolidata in altri 18 Paesi in tutto il mondo, conferma il proprio impegno a sostegno del vino italiano nel mondo. Un’azione che, grazie a una forte focalizzazione con specialisti e servizi dedicati, ci ha permesso nel 2018 di raddoppiare in Toscana le nuove erogazioni a favore del settore. In prossimità del principale evento fieristico del settore, il Vinitaly, con cui peraltro ha rinnovato quest’anno la propria storica partnership, UniCredit fornisce agli addetti ai lavori una fotografia, la più completa e realistica possibile, dei trend in atto nel settore e delle loro possibili evoluzioni. Con questa ricerca andiamo ad arricchire e completare un quadro di interventi a favore del comparto vitivinicolo senza pari, che spazia dal sostegno alla filiera, con interventi di Reverse Factoring, a finanziamenti realizzati per l’invecchiamento del prodotto, realizzati ad hoc sulle esigenze delle aziende vinicole”.

FOCUS TOSCANA

In termini di produzione vinicola, la Toscana ha chiuso il 2017 con oltre 2,7 milioni di ettolitri, corrispondenti al 5,4% della produzione nazionale.

Sul fronte della qualità i vini della Toscana si confermano al top nella classifica delle regioni italiane: il 90% della produzione del vino in regione è costituita da vini DOP (65%) o IGP (25%). Il tutto per un valore economico che nel 2017, per il segmento dei vini certificati prodotti dal territorio, supera i 900milioni di euro, e frutta in quest’ambito alla Toscana il secondo posto nella classifica delle regioni italiane.

Il report ha poi evidenziato come, in linea con la crescente domanda di vini biologici, anche in Toscana sia proseguita l'espansione della coltivazione biologica della vite. In Regione la superficie di vigne a coltivazione biologica ha superato i 13.400 ettari (12,8% del totale nazionale), registrando una crescita del 5% tra 2016 e 2017 (ultimo dato disponibile).

