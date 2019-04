Si riunisce il Consiglio comunale: si parla di regolamento urbanistico e consiglio comunale dei ragazzi

Il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, ha convocato il Consiglio comunale per martedì 9 aprile 2019 alle ore 21.30. La seduta dell’Assise cittadina si terrà come di consueto presso la Biblioteca Leonardiana e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web del Comune. Si discuterà e delibererà sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del sindaco; 2. Variante al Piano attuativo relativo alla riqualificazione ed ampliamento dell'Oleificio Montalbano e al piano attuativo relativo all'area sportiva-ricreativa del golf di Bellosguardo, con contestuale variante al Piano strutturale (n.3) e al Regolamento urbanistico (n.6) - Proposta da “Cooperative montalbano olio & vino società cooperativa agricola, Montalbano agricola alimentare Toscana” e da "Fiscar s.r.l., Pontorme s.r.l. e Santini Sandra” - Controdeduzioni all'osservazione pervenuta ed approvazione; 3. Variante n.4 al Piano strutturale e n.7 al Regolamento urbanistico - Controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti ed approvazione ai sensi degli art. 19 e 231 della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii; 4. Regolamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze - Approvazione; 5. Individuazione dell'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (vas) e valutazione di impatto ambientale (via) ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r.t.n. 10/2010 - Rinnovo convenzione; 6. Modifiche al Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche e al piano comunale approvati con deliberazione del cc n. 74 del 21/10/2016 7. Convenzione tra Comune di Vinci e Dallevigne s.p.a. - Approvazione

Tutte le notizie di Vinci