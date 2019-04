Simona Bonafè a Empoli presenta il suo libro: all'evento Brenda Barnini

Domani, sabato 6 aprile l’eurodeputata e segretaria del Pd Toscana, Simona Bonafè presenta a Empoli, il suo libro uscito per Rubbettino “Senza è peggio. Perché l’Europa serve”. L’appuntamento è alle ore 18 in Piazza Farinata degli Uberti, 25 (presso il comitato per Barnini) insieme al sindaco uscente Brenda Barnini che corre per il secondo mandato.

"Con questo libro ho provato, dopo cinque anni di lavoro al Parlamento europeo, a spiegare come senza l'Europa il nostro Paese sarebbe isolato e dal destino economico e sociale incerto. Il libro però - anticipa Bonafè - non vuol essere una difesa d’ufficio dell’Europa così com’è, perché sono convinta che l'Unione europea abbia bisogno di essere cambiata. Ma sono altrettanto convinta che, senza appartenere a questa comunità di Stati, oggi non avremmo una moneta stabile e rischieremmo i tassi di inflazione degli anni Settanta. Non potremmo mandare i nostri figli a studiare all'estero con i programmi Erasmus. Non saremmo liberi di viaggiare, telefonare, comunicare come facciamo adesso. Le imprese non potrebbero esportare senza costi, le tariffe di servizi ed energia non godrebbero dei benefici della concorrenza che l'Unione europea ha imposto. Credo pertanto che serva più Europa, perché le sfide sono globali e possiamo essere competitivi solo all'interno del perimetro europeo”.

Fonte: Ufficio stampa

