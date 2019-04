Diritti e bisogni degli anziani, convegno alla UIL Toscana

L’anziano nella società postmoderna ha assunto un particolare valore statistico che si rapporta sempre più in termini sia di costi che di valori. Quanto costa l’anziano nelle società avanzate e quale è il parametro che definisce u paese avanzato rispetto a questi temi? A Firenze, per esempio, la quota statistica colloca al 25,8% (98.284) la popolazione con più di 65 anni su un totale di 380.948 residenti. Ci sono servizi adeguati a questa popolazione anziana in continua crescita? Le Istituzioni come stanno affrontando questi problemi?

Ne parleremo con

Annalisa Nocentini , Segretario Generale UIL Toscana

, Segretario Generale UIL Toscana Patrizia Bartolini , Coordinatrice ADA Toscana

, Coordinatrice ADA Toscana Stefania Saccardi , Assessore Regione Toscana al Diritto alla salute e Welfare

, Assessore Regione Toscana al Diritto alla salute e Welfare Sara Funaro, Assessore al Comune di Firenze su Welfare e sanità Introduce il dibattito il Presidente ADA Firenze Giancarlo Dallai

Fonte: Ufficio Stampa

