Elezioni Castelfiorentino, il Pd lancia una lista tutta nuova per Alessio Falorni

Il Partito Democratico di Castelfiorentino ha presentato la propria lista di candidate e candidati al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Sono 16 persone, solo 2 di queste nella vecchia squadra della legislatura uscente, al fianco del sindaco in scadenza di mandato Alessio Falorni.

La rosa dei nomi che sosterrà lo slogan 'Castello Corri!' di questa campagna elettorale è stata approvata all’unanimità dall’assemblea comunale dello scorso 4 maggio, e la scelta è stata operata con criteri condivisi e partecipati.

Criterio centrale l'assoluta parità di genere, con 8 donne e 8 uomini. Una lista che è composta per più del 50% da giovani e che riconferma la particolare attenzione del partito democratico castellano al rinnovamento e alla crescita della classe dirigente. "Un gruppo di persone capaci di garantire il pluralismo, la rappresentatività rispetto a diversi mondi (associazionismo, rappresentanti di categoria, il mondo della scuola e del lavoro), la disponibilità all’ascolto e il radicamento territoriale, fino a ogni singola frazione, cuori pulsanti di vitalità e partecipazione", spiega la segretaria del Pd locale Monica Salvadori, candidata in prima fila.

Il primo cittadino ha poi espresso i leit motiv di questa lista: "Ci presentiamo alle prossime elezioni con la consapevolezza di aver trattato temi che stavano nel dibattito pubblico da tanto tempo e di aver contribuito a colmare i gap storici di Castelfiorentino su infrastrutture e investimenti strategici: 429, Nuovo Ospedale, recupero della ex Montecatini, per fare un rapido elenco.

Occorre fare di più e cambiare ulteriormente passo e per questo ci occorrono altri 5 anni di mandato, 5 anni in cui Castelfiorentino possa davvero correre. Voglio appellarmi al voto di tutti i castellani, quando più sarà forte il nostro appoggio maggiore sarà la nostra forza per andare a chiedere nei tavoli”.

Quanto alla lista, Falorni aggiunge: "È davvero una lista plurale. Oltre a questa mi affiancheranno anche la lista Cittadini @ Sinistra e qualche altra novità che verrà annunciata".

La segretaria cittadina Monica Salvadori ha aggiunto: “Il partito che rappresento da tre anni e il sindaco hanno chiesto la mia presenza nella lista. Grazie a questo atto di fiducia ho deciso di intraprendere tale percorso con serietà e responsabilità, sapendo bene quanto sia importante rappresentare, anche nelle sedi istituzionali, i castellani che credono nel Partito Democratico come forza di governo alternativa alla destra".

Ecco i nomi:

Monica Salvadori

Nata a Vinci il 13/06/1970. Ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico Il Pontormo di Empoli e si è laureata in Geologia all'Università degli Studi di Pisa nel ‘96. Dopo la laurea ha svolto la libera professione come geologa e dal 2014 è dipendente Istruttore Direttivo Geologo presso il Comune di San Miniato, dove si occupa di Protezione Civile, Ambiente, Difesa del Suolo, Urbanistica e Lavori Pubblici. Nel 2017 è stata eletta nel Consiglio dell'ordine dei Geologi della Toscana per il quale svolge il coordinamento della Commissione Protezione Civile e Pari Opportunità. Dal 2017 è segretaria dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Castelfiorentino e attualmente è vice-segretaria di federazione e membro dell'assemblea nazione del PD.

Claudio Lelli

Nato il 13 marzo del 1955 si è laureato in medicina e chirurgia all'università di Firenze nel 1982. Svolge l'attività di pediatra di famiglia a Castelfiorentino dal 1988, segue la crescita di molti giovani castellani ed è stato persino il pediatra di diversi delle ragazze e dei ragazzi candidati in lista. Attivo nella società Calcio di Cambiano È molto contento di cominciare con loro questa esperienza, mai avrebbe pensato di fare politica attiva, ma è entusiasta della sfida che ha di fronte e si impegnerà come ha sempre fatto in altri ambiti, con anima e cuore.

Francesca Giannì

25 anni, Assessora alla Scuola, attività educative, politiche giovanili, trasporti e mobilità, cooperazione internazionale e partecipazione democratica. Laureanda in giurisprudenza con tesi in International Law of Human Rights and Culture. Attiva nell'associazionismo castellano, in particolare nella Compagnia GAT-Teatro e nel CaStellare. Si è avvicinata alla politica grazie al comitato Castello LAB di Falorni nelle amministrative del 2014. Membro della Segreteria del PD di Castelfiorentino. È garante e tesoriere del comitato elettorale Castello Re.Lab.

Silvano Comanducci

Nato il 7 marzo 1960 a Sansepolcro ( AR ) residente a Castelfiorentino via Togliatti n 79, sposato e padre di 2 figlie. Operaio qualificato metalmeccanico (fabbro) a Castelfiorentino presidente dell’associazione Poliportiva il giglio, consigliere della società sportiva S.C Castelfiorentino e creatore e allenatore da 35 anni della squadra di calcetto femminile gogo di Castelfiorentino. Attivo nell’associazione CaStellare.

Sandra Niccolai

Nata a Castelfiorentino (FI) il 04/12/1961. Ha conseguito il diploma dell’istituto tecnico di ragioneria nel 1980. Ha cominciato a lavorare poco dopo ed è da tempo dipendente di un patronato Inca CGIL, con ruoli di responsabilità nell’ambito di tutela dei diritti previdenziali e assistenziali. E’ sposata e ha due figli. E’ attiva in politica sin dai tempi dell’associazionismo studentesco e ha aderito convintamente al Pd di cui è stata Capogruppo in consiglio comunale.

Gabriele Romei

Nato a Empoli (FI) il 09/01/1995. Ha conseguito il diploma al Liceo linguistico Virgilio e una laurea triennale presso la Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri". Sta proseguendo con il Corso di Laurea Magistrale a indirizzo Politica, Istituzioni e Mercato. Rappresentante degli studenti all'Università degli Studi di Firenze, segretario della giovanile, da anni all'interno del Partito Democratico castellano e irrimediabilmente innamorato della Festa de l'Unità.

Grazia Tagliaferri

Nata nel Comune di Castelfiorentino, nella frazione di Cambiano, è sposata, ha una figlia che sta intraprendendo l’attività di agente immobiliare e un figlio studente universitario. Dopo gli studi si occupa di attività produttiva nel settore abbigliamento in pelle. Dopo anni di interesse e di risultati si occupa direttamente di immobili che ha costruito e gestito. Prosegue in questo tipo di attività come agente immobiliare dando vita al proprio marchio Toscagency, sviluppando interventi di crescita e trasformazione urbana

Federico Fioravanti

Nato a Empoli il 26/03/1980. Ha conseguito il diploma di perito Chimico all'ITIS Galileo Ferraris di Empoli nel 1999. È Tecnico produzione in un'azienda galvanica di Gambassi Terme. Ha particolare dimestichezza con gl'ambienti sportivi, poiché fa parte della Società Ciclistica di Castelfiorentino, è attivo sul fronte dell'associazionismo civile paesano ed è alla prima esperienza politica.

Marta Longaresi

Nata a Empoli (FI) il 03/10/1989. Ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo-socio-psicopedagogico di San Miniato ed è iscritta presso l'Università degli Studi di Firenze al corso di laurea di scienze dell'Infanzia. Membro dell'assemblea comunale del PD di Castelfiorentino. E' educatrice apprendista presso la cooperativa sociale “Il piccolo principe” di Empoli. È da tempo attiva nel campo del sociale e dell'educazione dei bambini e dei ragazzi partecipando e contribuendo tramite associazioni del territorio e iniziative varie.

Federico Bagnoli

Nato a Castelfiorentino (FI), il 05/08/1978, sposato, ha una figlia di 12 anni di nome Vittoria. Diplomato geometra, attualmente è iscritto al secondo anno del corso di laurea in ingegneria edile presso l’università di Firenze. Lavora per un’importante azienda di recupero metalli e trattamento materie prime seconde, occupandomi di ambiente ed amministrazione. Da sempre appassionato di politica, ha iniziato a partecipare attivamente alle campagne elettorali del Partito Democratico e all’associazionismo politico circa dieci anni fa, ed è un consigliere uscente.

Laura Rapi

22 anni, studia Medicina all’Università di Firenze. Quando aveva 2 anni si trasferisce con i genitori a Castelfiorentino dalla sua città natale, Valona, in Albania. Dopo la maturità classica, nel 2016, inizia a impegnarsi con il Partito Democratico al Circolo Il Bastione, del quale diventa segretaria. Divide il proprio tempo tra la politica, lo studio e, quando le è possibile, il teatro, da sempre una grande passione.

Daniele Di Lucia

Nato a Empoli il 26/09/1986. Diplomato nel 2005 come Perito Elettrotecnico all'istituto tecnico Ferraris-Brunelleschi. Diplomato nel 2008 come Perito Termotecnico all'istituto tecnico FermoCorni di Modena. Dal 2011 iscritto al Collegio dei Periti Industriali ed esercita la libera professione in ambito di Progettazione e Consulenza di Impianti Tecnologici. E' Sposato ed ha due figli. È segretario pro-tempore del Circolo Arci Dogana.

Silvia Callaioli

Nata a Castelfiorentino il 22/09/71 diplomata nel 1990 come ragioniere programmatore e perito commerciale entrata nel mondo del lavoro nel settembre del 1990 e per diversi anni ha lavorato come commessa in alcuni negozi del centro di Castelfiorentino. Fa parte del direttivo del Circolo PD di Puppino ed è membro dell’assemblea comunale; attiva nel modo dell'associazionismo castellano e volontaria da diversi anni alla festa dell'unità e negli ultimi due anni uno dei responsabili dello stand pizzeria alla festa dell'unità.

Gabriele Tomasulo

Nato ad Empoli (FI) il 23/09/1988. Ha conseguito il diploma di geometra nel 2007 ed è stato abilitato all’esercizio della libera professione nel 2009. Da 10 anni svolge la propria attività, quasi esclusivamente all’interno del circondario. Si avvicina alla politica all’età di 14 anni, prevalentemente presso la segreteria di Castelnuovo d’Elsa, dove partecipa attivamente all’organizzazione di eventi e manifestazioni. Dal 2014 partecipa attivamente e gratuitamente al processo di informatizzazione relativo agli archivi dell’ufficio tecnico comunale. Felicemente sposato e padre di un bimbo di due anni.

Duccio Corbinelli

Nato a Empoli (FI) il 21/07/1988. Laureato nel 2014 in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Pisa. Dal 2016 lavora come impiegato tecnico/commerciale in un'azienda privata di Certaldo che si occupa di impiantistica meccanica. Attivo da sempre sul fronte dell'associazionismo sportivo castellano.

Ilaria Angiolini

Nata a Firenze il 10/07/1998, la più giovane candidata del Partito Democratico castellano. Abita nella frazione di Petrazzi. Diplomata al Liceo Linguistico Virgilio di Empoli con il massimo dei voti e attualmente studentessa di Lingue e Letterature Straniere all'Università di Pisa. Da circa dieci anni frequenta la Scuola di Musica di Castelfiorentino e suona nella Filarmonica G. Verdi.

