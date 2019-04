Prosegue fino a domani (domenica 7 aprile 2019) ad Empoli il “Mercato Internazionale”, l’evento dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato da tutto il mondo, arrivato alla quarta edizione ed inaugurato ieri su iniziativa di Confcommercio con la collaborazione di Fiva (Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica), il patrocinio del Comune di Empoli e il sostegno di Vittoria Assicurazioni-Agenzia Marconcini

“Empoli si conferma capitale del cibo di strada e dell’artigianato etnico - dice il direttore della Confcommercio Toscana Franco Marinoni - una meta ideale per fare il giro del mondo in tre giorni passeggiando tra gli stand che rappresentano ben 28 nazioni, Italia compresa: dalla A di Austria alla V di Venezuela, il mercato ricompone la geografia in maniera colorata e divertente”.

“Le eccellenze dal mondo fanno tappa nella nostra bella piazza Matteotti e nella vicina piazza Ristori. Portare le famiglie, i giovani, i tanti visitatori a scoprire le tipicità di luoghi lontani in una cornice così raccolta e partecipata, ci fa sentire davvero un po' tutti cittadini del mondo. Credo che sia un modo intelligente e virtuoso di fare economia, che unisce curiosità, cultura, diversità – ha sottolineato l’assessore Antonio Ponzo Pellegrini, con delega alle attività produttive - Quest'anno poi abbiamo voluto rafforzare l'identità territoriale aumentando la sinergia fra il Mercato e il centro storico. La prima giornata è già andata alla grande. Empoli riesce a ospitare eventi di rilievo regionale e nazionale”.

Nonostante le temperature rigide, anche in serata gli empolesi non hanno voluto mancare all’appuntamento con quella che è ormai diventata una festa per molti. Un piccolo “anticipo di vacanza” per gustarsi insieme a famiglia e amici le specialità italiane ed estere. Tra gli stand più gettonati quelli tedeschi fra birra, stinchi e crauti, quello spagnolo con la paella e l’argentino con le griglie sempre accese per servire l’asado.

Nel fine settimana i visitatori del Mercato Internazionale potranno anche approfittare per fare shopping nei negozi del centro, a due passi dalla zona degli stand. Per l’occasione li aspettano con gadget e sconti le attività commerciali del circuito ”amici del Mercato”, riconoscibili dall’apposita vetrofania.