Largo ai giovani all'interno di Cesvot. L'ente dedito al volontariato, nella delegazione di Empoli, ha eletto Greta Pieracci (Avis Staffoli) come presidente, la più giovane in Toscana. Neolaureata 25enne, Pieracci avrà al suo fianco come vice presidenti Maria Rita Cestari (vicaria) del Centro di accoglienza di Empoli, Francesco Bacchi delle Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino e Paolo Masoni della Misericordia di Empoli.

