L'Under 18 femminile Use Scotti Rosa alla fase Interregionale

Prende il via la fase Interregionale dell'Under 18 femminile. Lunedi, martedì e mercoledì a Chiusi, la squadra di Simone Landini ed Alessio Cioni sarà impegnata nella seconda fase del campionato, quella più difficile ma anche più bella da affrontare. Avversarie delle biancorosse saanno Magika Castel San Pietro, Viterbo e Civitanova Marche. Per un regolamento a dir poco bizzarro e strano, alcuni di questi concentramenti che sono in programma a livello nazionale prevedono il passaggio di una sola squadra e quello della biancorosse è uno di questi. La grande favorita è Civitanova Marche che ha in organico due giocatrici di livello nazionale che giocano anche stabilmente in A2 e che la rendono una delle migliori a livello nazionale. Il confronto con le altre, invece, pare sulla carta più equilibrato. L'Use Rosa si affaccia comunque su questa prestigiosa ribalta pronta a recitare la propria parte.

Tutte le notizie di Basket