Giovanni Lassi vince il contest giornalistico "L'Europa dei giovani"

Giovanni Lassi, che frequenta la classe IV Liceo presso l’ISIS “il Pontormo” di Empoli, con l’articolo “Il veliero incantato”, https://scuola.repubblica.it/toscana-firenze-lsilpontormo/tema/il-veliero-incantato/ , ha vinto il contest giornalistico "L'Europa dei giovani", promosso dalla Fondazione Intercultura, in collaborazione con il progetto “ Repubblica@ Scuola”.

L'elaborato scritto da Giovanni è stato selezionato da una giuria che lo ha giudicato il migliore tra 261 articoli. L'iniziativa si colloca nell’ambito del progetto dell’Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, che la Fondazione Intercultura Onlus promuove con l'intento di sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle scuole secondarie di secondo grado italiane e coinvolgere presidi, docenti e studenti in iniziative che consentano di ampliare gli orizzonti della loro vita scolastica, aprendoli all'Europa e al resto del

mondo.

A maggio, Giovanni partirà per un viaggio premio che lo porterà in Finlandia, organizzato e finanziato da Intercultura, dove soggiornerà per una settimana presso una famiglia locale e avrà la possibilità di frequentare per alcuni giorni una scuola che da anni collabora agli scambi scolastici promossi dalla Associazione. Al rientro gli sarà rilasciato un attestato dell’esperienza vissuta.

Giovanni ha partecipato, con grande interesse, al Progetto di scrittura giornalistica dell’Istituto: “Homo videns- Repubblica@Scuola”, per tre anni consecutivi, ottenendo anche lo scorso anno, con l’articolo “Spaghetti di riso”, https://scuola.repubblica.it/toscana-firenze-lsilpontormo/tema/spaghetti-di-riso/ il terzo posto nel contest “La tua idea della Cina”, organizzato dagli stessi promotori.

Altre due alunne del “Pontormo”, Marta Niccolini e Anna Vaccaro Senna, in anni precedenti, grazie ad Intercultura, hanno vissuto la stessa esperienza formativa in Finlandia, che si appresta a vivere Giovanni.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli