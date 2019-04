Scuola, Giani: "Educazione civica diventi formazione alla cittadinanza"

Istituire un’ora settimanale di educazione alla cittadinanza come disciplina autonoma con valutazione nei curricula e nei piani di studio di entrambi i cicli scolastici. Questo l’argomento al centro del convegno “La Costituzione nello zaino per far crescere cittadinanza. Una sfida per la scuola” che si è tenuto oggi, sabato 6 aprile, in auditorium a palazzo del Pegaso.

Il presidente dell’assemblea legislativa toscana Eugenio Giani, intervenuto all’incontro, ha ricordato che 15 sono le proposte di legge di iniziativa parlamentare e una di iniziativa popolare, impegnate proprio ad introdurre l’educazione civica nella scuola, con una formula rinnovata di formazione alla cittadinanza, come fondamenta del nostro vivere civile. Un tema ritenuto dal presidente molto attuale, una disciplina che deve entrare negli istituti scolastici in armonia con la storia, il diritto, la geografia, essere inserita nel curriculum e avere insegnanti ad essa dedicati e contenuti specifici, con presupposto i valori costituzionali.

Infine, il presidente si è soffermato sull’importanza, per vivere un futuro da protagonisti, di avere conoscenza e consapevolezza della memoria e delle conquiste sulle quali abbiamo fondato il nostro ordinamento.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze