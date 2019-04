Gtt, sciopero e presidio in via Nottingham dei corrieri in appalto

Gtt (Prato): domani martedì 9 aprile saranno in sciopero i circa 15 corrieri dell’appalto (gestito dalla Policonsorzio tramite la Cooperativa Supergo e la Cooperativa Bisenzio). L’agitazione è dovuta al mancato pagamento dell’una tantum contrattuale, alla mancata installazione della timbratrice per il rilevamento dell’orario, all’aumento dei carichi di lavoro, al non rispetto della fascia oraria di lavoro. Tutte inadempienze rispetto all’accordo sindacale firmato nel febbraio scorso. Domani martedì 9 aprile i lavoratori e la Filt Cgil saranno in presidio dalle 7:30 fino a fine mattinata a Prato davanti alla sede Gtt in via Nottingham 12.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

