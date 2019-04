Legge 'Tolleranza Zero', la Lega raccoglie 7mila firme. Cordone: "Nell'Empolese 357 adesioni"

Sono oltre 7mila le firme raccolte dalla Lega per sottoscrivere la proposta di Legge 'Tolleranza zero' del Carroccio. Le firme sono state raccolte su tutto il territorio regionale con circa 150 gazebo.

“Voglio innanzitutto ringraziare - afferma Susanna Ceccardi, coordinatrice Lega Toscana - i nostri sostenitori ed i militanti che hanno, col consueto impegno e generosità, presidiato gli oltre 130 gazebo presenti in tutta la Toscana, dove settemila nostri corregionali hanno voluto sottoscrivere la nostra proposta di Legge 'Tolleranza zero'. Un ulteriore e chiaro segnale che la gente appoggia con convinzione le nostre idee sul delicato tema della sicurezza e dell’equità sociale, in tutte le loro più svariate ed importanti sfaccettature. La lotta al degrado, all’inciviltà di pochi che però finiscono per danneggiare i più sono tematiche da sempre a noi care, che costantemente ed apertamente vengono sempre più condivise da migliaia di toscani. La legalità è un bene prezioso che va quotidianamente preservato e promosso, anche tramite iniziative popolari come la nostra gazebata, appositamente organizzata per supportare il documento redatto dai nostri Consiglieri regionali, tendente a far sì che le nostre città, piccole o grandi che siano, tornino finalmente ad essere vivibili!”

Nell'Empolese Valdelsa sono state raccolte 357 firme. Anche Marco Cordone (segretario Lega Empolese Valdelsa) ha espresso la sua soddisfazione: "Un sincero ringraziamento alle 357 persone che hanno firmato la proposta di Legge Regionale Per la Sicurezza nei nostri Comuni. La cosiddetta percezione di insicurezza da parte dei cittadini va presa sul serio".

