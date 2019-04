Riqualificata l'area sportiva di Montelupo, writers abbelliranno il sottopasso zona Graziani

I residenti della frazione di Graziani da tempo chiedevano la messa in sicurezza della viabilità della zona e l’amministrazione comunale ha scelto di intervenire, ormai più di un anno fa, con un progetto complessivo di riqualificazione di tutta la zona.

Grazie a un finanziamento arrivato dalla Regione Toscana di 112.000 euro (dei 190.000 euro necessari) è stato possibile collegare in sicurezza il lato destro e quello sinistro della Pesa della principale area sportiva di Montelupo, comprendente lo stadio Carlo Castellani, il Palazzetto Sergio Bitossi, i campi da calcio alle Graziani. Sono stati ripensati tutti i collegamenti fra gli impianti in un’ottica di mobilità dolce.

In particolare siamo intervenuti su una problematica che ricorre da tempo: il collegamento fra le aree sportive collocate sul lato destro e su quello sinistro della Pesa. In pratica è stato allargato e messo in sicurezza per i pedoni il piccolo passaggio di servizio già esistente sul ponte della strada provinciale 12. Inoltre, sono state sistemate tutte le percorrenze ciclabili e sono state riorganizzate le fermate del trasporto pubblico locale in zona Graziani e dopo Pasqua saranno installate le pensiline. La riqualificazione della viabilità completa l’intervento di sistemazione dei campi sportivi di via Landini, inaugurati all’inizio del 2019.

Il 10 aprile alle ore 18.00 è prevista l’inaugurazione dell’area, con il taglio del nastro. In occasione dell'inaugurazione dell'area si è anche deciso di intervenire sul sottopasso, ora imbrattato di scritte offensive, affidandolo ad un gruppo di giovani writers che propongono un intervento simile a quello realizzato per le torrette del parco dell'Ambrogiana.

"Montelupo, consapevole di essere crocevia tra le importanti ciclovie dell'Arno (dal Falterona a Marina di Pisa) e della Pesa (dal Chianti fino al Valdarno inferiore), continua a credere e a investire sulla mobilità dolce, risolvendo l'annoso problema di collegamento tra via Marconi e via Landini). Senza contare che l’intera frazione beneficerà della riqualificazione in termini di miglioramento della vivibilità. Il 2019 inoltre, è stato individuato dall’amministrazione comunale come “anno dello sport”, il nostro obiettivo è quello di riqualificare e rendere fruibili le nostre strutture anche in vista di importanti appuntamenti come i campionati nazionali femminili di ginnastica artistica Uisp. Ringrazio perciò il consigliere metropolitano Massimiliano Pescini, Sindaco di San Casciano Val di Pesa, per la disponibilità a collaborare alle opere sul ponte della strada provinciale 12", afferma il sindaco Paolo Masetti.

Proprio a seguito della sistemazione di tutta l’area sportiva e in vista dei prossimi appuntamenti che riguarderanno il Palazzetto dello sport e lo stadio Castellani è stata creata una segnaletica specifica che identificherà tutti i luoghi dello sport a Montelupo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

