Via della Pieve, 32 giovani famiglie in visita alle nuove case a loro destinate

Nella mattina di lunedì 8 aprile 2019 in via della Pieve a Scandicci 32 giovani famiglie hanno preso visione dei nuovi alloggi Ers a loro destinati, con affitto agevolato o con patto di futura vendita. Le 32 giovani famiglie sono le prime nella graduatoria speciale riservata a coppie under 40, redatta dall'Ufficio Casa a seguito di un bando pubblicato dal Comune di Scandicci per l'assegnazione di 40 alloggi di Edilizia residenziale con finalità sociali. Prima della pubblicazione del Bando il Sindaco Sandro Fallani aveva scritto a tutti i giovani cittadini di Scandicci sotto i 40 anni di età per informarli dell'opportunità.

La visita agli appartamenti è un passaggio necessario per poter poi procedere nelle prossime settimane alla consegna delle chiavi di casa alle giovani famiglie. Alla visita alle nuove case di via della Pieve erano presenti anche il Sindaco Sandro Fallani, l'assessora alla Casa Elena Capitani e Tancredi Attinà, General Manager di Abitare Toscana. La graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale Ers in via della Pieve è pubblicata dallo scorso 18 marzo. Si tratta di quaranta appartamenti, 22 da assegnare con canone agevolato ridotto e 18 con patto di futura vendita, in fase di conclusione in via della Pieve: l'80 percento di queste case, tutte di nuova costruzione, sono riservate a giovani sotto i 40 anni di età per la loro autonomia familiare.

Rispetto alle 221 domande pervenute, nella graduatoria definitiva ne risultano ammesse 109 (come nella graduatoria provvisoria), mentre 112 domande sono invece risultate inammissibili nella fase istruttoria a causa della mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando o incongruità della documentazione allegata.Su 109 domande ammesse nella graduatoria definitiva, 64 sono di giovani coppie.

L’ufficio Casa del Comune di Scandicci ha svolto controlli rigorosi finalizzati ad accertare la reale presenza dei requisiti per poter accedere alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Ers.

Sono risultati ammessi 95 cittadini italiani, due cittadini stranieri di paesi Ue e 12 stranieri di paesi extra Ue.

Le giovani coppie, oltre ad essere inserite nella graduatoria generale permanente, sono state collocate d’ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine dell’individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Gli alloggi che disponibili sono così distinti: 22 destinati alla locazione per 25 anni, mentre 18 assegnati con patto di futura vendita o in locazione per 15 anni.I quaranta appartamenti rientrano in un intervento edilizio in un complesso pensato secondo i principi dell'housing sociale.

Il soggetto attuatore dell’intervento è il Fondo Housing Toscano, fondo immobiliare etico partecipato al Fondo nazionale di Investimento per l’Abitare (Fia), il cui principale azionista è la Cassa Depositi e Prestiti. Sono quotisti del fondo anche le Fondazioni bancarie delle Casse di Risparmio di Firenze, Prato, Pistoia e Livorno, la Regione Toscana, Unipol banca, l’Istituto di Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze (soggetto che ha apportato l’area oggetto dell’intervento al fondo) e le cooperative di Abitazione. Il Fondo è gestito dalla società di gestione del risparmio InvestiRE SGR S.p.A. di Roma, che opera in ambito nazionale nel settore dell’housing sociale, che ha individuato come advisor locale tecnico sociale del Fondo, nonché gestore sociale, la società Abitare Toscana.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci