Basket: sport e solidarietà col trofeo Freccia Azzurra

Sport e solidarietà per Dynamo Camp, associazione che dal 2008 accoglie bambini e ragazzi in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione con campi ricreativi, anche grazie all’ottava edizione del Trofeo di Basket Freccia Azzurra Firenze, presentato oggi, martedì 9 aprile, a palazzo del Pegaso.

Come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, a San Marcello Pistoiese-Piteglio dal 4 maggio al 22 giugno, si giocheranno coppe e tornei lanciando il messaggio di una Toscana dal cuore d’oro, che crea armonia tra sport e solidarietà, per andare oltre l’ostacolo della malattia e del disagio psichico. Per il presidente è importante che lo sport sia veicolo per fare del bene, e il Trofeo di Basket Freccia Azzurra è un esempio che si rinnova e cresce da otto anni.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Freccia Azzurra, Fabio Freccioni, che si è soffermato sulla volontà di utilizzare il basket per raccogliere fondi per Dynamo Camp e per educare i giovani a vivere lo sport a tutto tondo, ma con la marcia giusta, dedicandosi anche a chi è meno fortunato di loro. E quest’anno, rispetto alle altre edizioni, saranno due i Comuni, Firenze e San Marcello, a collaborare insieme per la buona riuscita di questa manifestazione.

Come ricordato da Francesca Prioreschi, responsabile Dynamo, è grazie a occasioni come questo Trofeo, alla generosità di persone, associazioni e aziende, se ogni anno riusciamo a ospitare duemila tra bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, che vivono una decina di giorni in un ambiente protetto, svolgendo attività ricreative e trasformando le diversità in normalità.

Fonte: Regione Toscana

