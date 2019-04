Battaglia di San Michele, Raukura Rugby dalla Nuova Zelanda a Scandicci

Gli atleti del Raukura Rugby, squadra della Rotorua Boys' high school New Zealand, saranno in visita alle colline di Scandicci nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile 2019, per ricordare la battaglia di San Michele a Torri combattuta nell'estate 1944 dalle truppe alleate neozelandesi contro l'esercito tedesco. La tappa toscana rientra nel tour europeo che gli studenti e atleti della scuola stanno facendo tra Italia, Francia e Spagna. L'appuntamento è alle 18 al Cippo di San Michele a Torri, con l'accoglienza istituzionale dell'Assessora alla Pubblica Istruzione e di un rappresentante del Consiglio Comunale. Alla serata, organizzata in collaborazione con la Fattoria di San Michele, partecipano anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Anpi di Scandicci, il Circolo di San Michele a Torri, il Club Sportivo Scandicci 1908 sezione Rugby e la scuola primaria Toti di San Vincenzo a Torri.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

