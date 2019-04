Biosimilari, Alberti (Lega) incontra i vertici di Anmar

La presidente dell’Associazione nazionale malati reumatici, Silvia Tonolo, accolta dal consigliere regionale. Alberti: “Ci batteremo per la libertà prescrittiva dei medici”

Si è svolto la scorsa settimana un incontro tra il consigliere regionale della Lega e portavoce dell’opposizione, Jacopo Alberti,e la presidente dell’Associazione nazionale malati reumatici, Silvia Tonolo. Un confronto che si è basato soprattutto sulla recente sentenza del Tar Toscana a proposito dei farmaci biosimilari e originator, oltre sulle varie problematiche che ogni giorno i malati reumatici si trovano ad affrontare.

“Continueremo la nostra battaglia in Consiglio Regionale – afferma Alberti – perché ai pazienti sia garantita la continuità terapeutica e ai medici la libertà prescrittiva. Quello che mi hanno raccontato sulla situazione, sui farmaci e i cambiamenti di terapie che sono costretti a fare, in nome dei bilanci e non in nome della loro salute, è sconvolgente. Serve più rispetto per le patologie croniche. Spero che con l’Associazione si possa creare una collaborazione, non solo a livello regionale, per portare avanti questa battaglia. L’incontro con la Presidente Tonolo, persona preparata e che ha a cuore i malati, spero sia solo il primo passo”.

