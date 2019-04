Eugenio Giani a Cerreto Guidi per il giro della Toscana lungo un anno

È un almanacco, un atlante, uno straordinario viaggio illustrato nella storia, nelle tradizioni e nei segreti della Toscana. Sono 365 storie fra eventi, curiosità, aneddoti e personaggi.

Questa la sintesi del libro che Eugenio Giani presenterà giovedì 11 aprile alle ore 21.15 presso la Palazzina dei Cacciatori, in Via Santi Saccenti, 2 a Cerreto Guidi. "La Toscana giorno per giorno" è un appassionante percorso che spazia dai personaggi storici più famosi della Toscana ai fatti di cronaca.

"Cerreto Guidi - commenta il sindaco Simona Rossetti - è particolarmente lieta di ospitare il presidente del Consiglio regionale. Eugenio Giani, molto vicino alla comunità di Cerreto Guidi e spesso presente ad eventi ed iniziative. Con questo libro Eugenio Giani dimostra ancora una volta il suo attaccamento alla Toscana e la profonda conoscenza di un territorio di cui ci offre uno spaccato di grande interesse".

Il sindaco aprirà la serata di giovedì 11 aprile che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi. Subito dopo, moderato da Monia Balsamello, il presidente del Consiglio regionale accompagnerà il pubblico tra le pieghe della sua ultima fatica editoriale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

