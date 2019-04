Legge 194, Rossi: "Incontrerò organizzazioni e movimenti al Tavolo regionale"

«In queste settimane, ho ricevuto lettere e richieste di chiarimento a proposito del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Forum toscano delle famiglie, sulla collaborazione di quest'ultimo con i consultori. Anche prescindendo dalla circostanza, credo che i temi posti in vario modo all'attenzione della Giunta e del Consiglio sono seri e meritevoli di approfondimento.

Per questo nei prossimi giorni incontrerò organizzazioni e movimenti assieme al Tavolo regionale sulla 194.

Sono convinto che ci sarà il modo di trovare un'intesa, di chiarirsi e rimediare ad eventuali errori.

Sono altrettanto certo però che sino ad ora nella nostra regione ogni atto è stato assunto nel rispetto della legge 194, la cui applicazione altresì va rilanciata in tutte le sue parti. Per la tutela dei diritti delle donne, per la tutela sociale della maternità nonchè per la tutela del diritto all'interruzione volontaria della gravidanza.

Al proposito, così come è necessario assicurare un'adeguata presenza di specialisti nei consultori, per rilanciarne l'azione di accoglienza, educazione e informazione dei cittadini, allo stesso modo occorre garantire la presenza di medici non obiettori in ogni punto nascita.

In questo senso, dopo un attento esame, valuteremo le iniziative più appropriate anche seguendo l'esempio di altre Regioni.

In conclusione, poichè è dovere delle istituzioni anche sgombrare il campo da equivoci e fraintendimenti, ribadisco che finora ogni decisione in questa materia ha sempre rispettato l'articolo 2 della legge 194 che prevede la collaborazione con le "formazioni sociali di base e con le associazioni di volontariato", senza confondere la loro attività con quella dei consultori e senza interferire nella libertà di scelta della donna, condizioni che in Toscana, sottolineo, non sono mai state messe in discussione».

Lo afferma Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

Tutte le notizie di Toscana