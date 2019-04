Mensa fai da te senza permessi: multato a Prato

Aveva organizzato un servizio di catering fai da te per le ditte di Prato e, dopo essere stato fermato dalla municipale e trovato senza i permessi necessari per svolgere la professione, è stato multato di migliaia di euro e si è visto sequestrare la merce e il veicolo. Viaggiava su un furgone Ford Transit quando si è imbattuto nel posto di blocco in via Toscana. Si tratta di un uomo di origini cinesi, che ieri mattina è stato protagonista di un controllo da parte della polizia municipale. A bordo del furgone mal ridotto, gli agenti hanno trovato del cibo in vaschette di plastica utilizzate per il trasporto di alimenti. L’uomo ha dichiarato alla municipale che non lavorava per conto di nessuno e che il cibo era preparato da lui e venduto alle ditte. Sono così scattati gli accertamenti sul possesso dei requisiti igienico sanitari e permesso di vendita di alimenti. È intervenuta sul luogo la squadra commerciale che ha constatato che il soggetto non aveva alcuna di queste autorizzazioni. L’uomo è stato quindi multato con 8.000 euro, la merce è stata sequestrata e il furgone è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

