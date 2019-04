Scrittori e diversità: ad Altopascio arriva Iulian Emil Murgoci

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna "Tra scrittura e disagio - Tre narratori contemporanei raccontano le diversità”, coordinata da Luciano Luciani.

Giovedì 11 aprile, alle 18, nella Sala Granai (piazza Ospitalieri) sarà la volta del giovane scrittore Iulian Emil Murgoci, autore di “L'uomo di Ferro” e di Franco Bellato, psichiatra e psicoterapeuta analitico.

Argomento al centro della discussione: i disturbi alimentari, la depressione e le sue conseguenze.

Iulian Emil Murgoci è nato a Ivesti, in Romania. il 13 settembre 1988 e dal 1994 risiede a Fiano Romano. Ha lavorato come benzinaio, operatore di call center e receptionist. L'uomo di ferro è la sua opera prima: nelle sue pagine, in maniera diretta e senza giri di parole, il giovane autore mette a nudo il proprio vissuto, fatto di solitudine e sconforto, uso di droghe e desiderio di morte, ma anche di coraggio e volontà di rinascita.

Franco Bellato è psichiatra e psicoterapeuta analitico. Ha lavorato in molti ospedali della Toscana e insegna storia della psichiatria e della psicologia al corso di laurea in psicologia clinica dell'Università di Pisa. Già vicepresidente della Fondazione Mario Tobino di Lucca, svolge attualmente libera attività professionale.

Letture a cura di Sandra Tedeschi. Ingresso libero.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Altopascio