Soccorso capriolo ferito sull'Autopalio: in salvo grazie alla stradale

Nelle prime ore di questa mattina, la polizia stradale ha soccorso un capriolo ferito sull’Autopalio, prima dell’uscita di San Casciano. L’allarme è stato dato stanotte da alcune persone che passavano da lì. È intervenuta sul luogo una pattuglia di Empoli. Il tratto in cui si trovava l’animale ferito era rischioso per la scarsa visibilità. La stradale ha recuperato l’animale, delimitando l’area e prendendosi cura del capriolo proteggendolo dal freddo. Infine è arrivato sul posto il veterinario incaricato dell’ASL di Firenze e ha condotto il capriolo in un centro specializzato, dove verrà curato. La polizia stradale è esperta in questo tipo di interventi: in Toscana, sono stati 5.587 gli interventi di soccorso a persone o animali dall’inizio del 2019.

