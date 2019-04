5x1000: crescono le donazioni all’A.T.T.

L’Associazione Tumori Toscana A.T.T. ha registrato un incremento del 6% come numero di scelte. Con 6.669 preferenze è risultata 161° tra le Onlus a livello nazionale e 5° fra quelle toscane, mentre a livello di importo con 235.445 euro si piazza al 159° posto della classifica

“Il contributo del 5x1000 ricevuto dall’A.T.T. nel 2018 – ha detto ha detto Giuseppe Spinelli, Presidente dell’Associazione - è un dato importante per misurare l’affetto e il concreto sostegno nei confronti del nostro operato. I fondi ricevuti saranno investiti per potenziare le Cure Domiciliari Oncologiche gratuite al fine di far sì che nessun malato di tumore si possa sentire solo #maisoli#

www.associazionetumoritoscana.it

Fonte: ATT Toscana

