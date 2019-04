Elezioni Montopoli, la Lega inaugura la sede a Capanne

Sabato 13 aprile alle 16 verrà inaugurata la sede della Lega di Montopoli, situata in via Nazionale 19, Capanne. Per l'occasione avverrà l'incontro con i cittadini e la presentazione della candidato sindaco per il centrodestra Silvia Squarcini con relativa squadra.

Parteciperanno all'incontro, il deputato Edoardo Ziello, il sindaco di Pisa Michele Conti, il segretario provinciale della Lega Gabriele Gabbriellini e Johann Bontà Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia.

Tale evento porterà ancor di più a stretto contatto con i concittadini Silvia Squarcini, volto nuovo della politica sul quale hanno investito molto Matteo Salvini insieme a Susanna Ceccardi, presentandola direttamente qualche settimana fa a Firenze, testimonianza questa dell'interesse reale e sincero della Lega per il territorio montopolese.

"Saremo una amministrazione che farà l'ascolto sul territorio e non ci chiuderemo nelle stanze comunali, gireremo le frazioni fissando un appuntamento mensile a rotazione in ognuna di esse. Punteremo in primis sulla sicurezza ma anche sulle scuole e le attività sportive che meritano strutture più idonee valorizzando le eccellenze del nostro territorio, dal calcio alla pallavolo ma anche nel ciclismo e nel tiro a segno. Punteremo inoltre allo sviluppo economico del territorio con incentivi alle aziende e rivalutazione di siti storici per incrementare il turismo. Infine il tema che ci sta particolarmente a cuore riguarda il decoro urbano poichè un paese pulito alimenta nel cittadino la positività e la voglia di vivere il proprio territorio", afferma Silvia Squarcini

L'incontro suggellerà inoltre l'allenza con Fratelli d'Italia per le prossime elezioni comunali. A tal proposito interverrà il Consigliere Provinciale di FDI Johann Bontà.

Verrà presentata inoltre la lista con il relativo logo sul quale saranno presenti i simboli di Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia.

“Silvia Squarcini è l’unico candidato veramente alternativo al malgoverno del Partito Democratico. Capecchi non ha portato né benessere né tantomeno sviluppo al territorio di Montopoli. È arrivato il momento di avere un sindaco della Lega che metta la sicurezza e i cittadini italiani al primo posto”, afferma il deputato Edoardo Ziello.

Saremo inoltre onorati di ospitare il sindaco di Pisa, Michele Conti, uno dei migliori esempi su come si possa cambiare la politica sul territorio toscano.

Sempre presente il segretario provinciale della Lega Gabriele Gabbriellini, che in questi anni ha lavorato duramente per il cambiamento in Toscana rendendo possibile un cambiamento che in molti soltanto potevano sognare.

Lega Montopoli

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno